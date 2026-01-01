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О персоне
Маркус Овнелль
Marcus Ovnell
Киноафиша
Персоны
Маркус Овнелль
Маркус Овнелль
Marcus Ovnell
Дата рождения
5 апреля 1983
Возраст
43 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Маркус Овнелль
Родился 5 апреля 1983 года.
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Популярные фильмы
4.6
В стране фей
(2020)
Фильмография Маркус Овнелль
4.6
В стране фей
Faunutland and the Lost Magic
фэнтези, семейный
2020, Швеция / Великобритания / США
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