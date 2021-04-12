«В стране фей»: Рецензия Киноафиши

После смерти отца мама Эмили отдалилась от дочки и полностью погрузилась в работу. Постоянные попытки девочки привлечь к себе внимание оканчиваются только новыми разочарованиями и обидами. Всё меняется, когда Эмили случайно заходит в запрещенную комнату, находит там красивый сундук с прекрасными рисунками и книжку с рассказами о волшебной стране. В процессе чтения она сама попадает в этот сказочный мир. Здесь ей предстоит познакомиться с новыми друзьями: феей Найтинглар и большим мохнатым Белораком. Но радость от новой встречи продлится недолго. Оказывается, что эти земли находятся в смертельной опасности из-за злой колдуньи и потерянного кристалла, питающего местную природу жизнью. Только герой без страха сможет отправиться в пустошь и вновь вернуть волшебному миру процветание. И, кажется, именно Эмили суждено всех спасти.

Сюжетная линия отважной девочки будет не единственной. Одновременно с ней мы наблюдаем за ее мамой, разбирающей старые вещи. Обе истории имеют множество параллелей и дополняют друг друга. Мы видим тот самый волшебный кристалл, изображения с похожими локациями и персонажами, которые постоянно намекают о бурном воображении Эмили, вдохновленной увиденным в запретной комнате. Дальше становится понятно: перед нами разворачивается история о том, как пережить утрату и окончательно не замкнуться в собственном горе. Всем членам семьи предстоит сделать важные открытия, чтобы оставить прошлое позади и двигаться дальше. Кому-то для этого придется совершить подвиг, а кому-то просто оглянуться вокруг.

В стране фей

Сам фэнтезийный мир оказывается не так важен, и происходящее буквально замыкается на ярких героях. Например, фея-трусиха Найтинглар визуально напоминает всех взбалмошных детских героев, подкупая своей открытостью, простотой и искренностью. А ее большой и неповоротливый друг Белорак забавляет нас своей трогательной неуклюжестью и проявлением эмоций. Страшная колдунья, обитающая в огромном замке на окраине, является истинным злом и мечтает подарить миру покой через полное опустошение и упадок всего живого. Такая идеальная тишина, в которой никто не поет и ничего не растет. На их фоне все равно выделяется Эмили, ведь, несмотря на еще юный возраст, ей придется взглянуть своим страхам в лицо, чтобы помочь своим друзьям и примириться с мамой.

В этой сказочной стране полно разнообразных и эффектных локаций. Если первые из них выглядят как простой лес и поля за городом, то, как только Эмили попадает в дом феи Найтинглар, на экране начинает оживать настоящая сказка. Героиня отправляется в те самые пустоши, ледяную пещеру и подземелья, завершив приключение в разрушенном замке злой колдуньи. Проработка уступила место разнообразию и ощущению путешествия. Эмили не задерживается на одном месте и постоянно движется вперед к волшебному кристаллу, преодолевая возникающие преграды. При этом в фильме практически нет компьютерной графики — все преображения сделаны с помощью грима и забавных костюмов. Такой подход при скромном бюджете всегда оказывается выигрышным, добавляя происходящему обаяния.

В стране фей

«В стране фей» — яркое фантазийное приключение с множеством обаятельных героев и запоминающимися локациями. Но перед нами не просто очередная история о необычном путешествии и спасении целого мира от злой колдуньи. Главным станет вполне реальное столкновение с утратой, которую помогает пережить детская литература. Здесь она обретает форму яркого сна или ожившей магии, способной перенести страждущего в иной мир, наполненный смыслами. Картина подойдет для семейного просмотра и понравится любителям европейских сказок.