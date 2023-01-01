Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Вызов" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Северный полюс: Открыт на Рождество
Киноафиша Фильмы Северный полюс: Открыт на Рождество Северный полюс: Открыт на Рождество, 2015: актеры и роли
Northpole: Open for Christmas Северный полюс: Открыт на Рождество 2015 / США
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Северный полюс: Открыт на Рождество, 2015: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дуглас Барр Douglas Barr
В ролях
Лори Лафлин Бэйли Мэдисон Бэйли Мэдисон Bailee Madison Дермот Малруни Дермот Малруни Dermot Mulroney Пол Стюарт Paul Stewart Марсия Беннетт Marcia Bennett
Джон Уик 4
Джон Уик 4
2023, США, боевик, триллер, криминал
Вызов
Вызов
2023, Россия, драма
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Братья Супер Марио в кино
Братья Супер Марио в кино
2023, США / Япония, приключения, анимация, комедия
Три мушкетёра: Д’Артаньян
Три мушкетёра: Д’Артаньян
2023, Франция, приключения
Мизантроп
Мизантроп
2023, США, боевик, криминал, драма
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Моё прекрасное несчастье
Моё прекрасное несчастье
2023, США, комедия, мелодрама
Коты Эрмитажа
Коты Эрмитажа
2023, Россия, анимация, семейный
Паранормальные явления. Отель призраков
Паранормальные явления. Отель призраков
2022, США, комедия, ужасы
Зверолэнд
Зверолэнд
2022, Китай / Иран, приключения, анимация, фэнтези
Related video
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Kinoafisha.info App