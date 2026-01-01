Оповещения от Киноафиши
Киноафиша Фильмы Рыбья упряжка

Рыбья упряжка

18+
О фильме

Смотрите на ivi лучшие мультфильмы из коллекции старейшей анимационной студии мира – Союзмультфильма. Многие из этих мультфильмов вошли в «золотой фонд» мировой анимационной классики и получили немало международных фестивальных призов и наград. В каталоге ivi вы найдете работы Ивана Иванова-Вано, Михаила Цехановского, Юрия Норштейна, Ивана Уфимцева, Эдуарда Назарова и многих других мультипликаторов. Смотреть онлайн мультфильм «Рыбья упряжка»» можно на нашем сайте.

Страна СССР
Продолжительность 19 минут
Год выпуска 1982
Режиссер
Станислав Соколов
Станислав Соколов
В ролях
Нина Русланова
Нина Русланова
Анна Каменкова
Анна Каменкова
Клара Румянова
Клара Румянова
Рейтинг мультфильма

0.0
