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Рейтинги
6.0
Рейтинг IMDb: 6.2
Оцените
2 постера
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Фильмы
Наша няня
Наша няня
Nasha nyanya
18+
Напомним о выходе в прокат
анимация
короткометражный
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О фильме
Фильм о дружбе и приключениях мальчика и его забавной механической няни.
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Страна
СССР
Продолжительность
9 минут
Год выпуска
1975
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Nasha nyanya, Our Nanny, Наша няня
Режиссер
Иван Уфимцев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.0
Оцените
10
голосов
6.2
IMDb
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