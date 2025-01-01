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Постер мультфильма Наша няня
Постер мультфильма Наша няня
Рейтинги
6.0 Рейтинг IMDb: 6.2
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2 постера
Киноафиша Фильмы Наша няня

Наша няня

Nasha nyanya 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Фильм о дружбе и приключениях мальчика и его забавной механической няни.

Страна СССР
Продолжительность 9 минут
Год выпуска 1975
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Nasha nyanya, Our Nanny, Наша няня
Режиссер
Иван Уфимцев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.0
Оцените 10 голосов
6.2 IMDb
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Наша няня

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