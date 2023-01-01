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Чёрное и синее
Чёрное и синее, 2019: актеры и роли
Black and Blue
Чёрное и синее
2019 / США
6.6
Оцените
12
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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Чёрное и синее, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Деон Тейлор
Deon Taylor
В ролях
Наоми Харрис
Naomie Harris
Фрэнк Грилло
Frank Grillo
Майк Колтер
Mike Colter
Рейд Скотт
Reid Scott
Тайриз Гибсон
Tyrese Gibson
Бо Напп
Beau Knapp
Кеннет Кинт Брайан
Kenneth Bryan
Майкл Пападжон
Michael Papajohn
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