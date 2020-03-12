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Деон Тейлор
Деон Тейлор
Deon Taylor
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Деон Тейлор
Deon Taylor
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Дата рождения
25 января 1976
Возраст
46 лет
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Режиссер, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Чикаго, США
Биография Деона Тейлора
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Фильмография Деона Тейлора
Опасный соблазн
триллер
2020, США
5.0
Незваный гость
ужасы, драма, триллер, детектив
2019, США
5.0
Чёрное и синее
боевик, драма, триллер, криминал
2019, США
6.0
Траффик
триллер
2018, США
6.0
Знакомьтесь, семейка Блэков
комедия, ужасы
2016, США
4.0
Письмо счастья
ужасы, триллер
2010, США
6.0
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12 марта 2020 09:31
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