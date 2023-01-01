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Скоро в прокате "Мулан: Рождение легенды"
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Поли
Поли, 1998: актеры и роли
Paulie
Поли
1998 / США
7.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Поли, 1998: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Джон Робертс
Jon Roberts
В ролях
Джина Роулендс
Gena Rowlands
Брюс Дэвисон
Bruce Davison
Трини Альварадо
Trini Alvarado
Джей Мор
Jay Mohr
Бадди Хэкетт
Buddy Hackett
Мэтт Крэйвен
Matt Craven
Билл Коббс
Bill Cobbs
Тони Шэлуб
Tony Shalhoub
В прокате
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Переводчик
Рецензия
Отзывы
2023, Великобритания / Испания, боевик, триллер, криминал
Вызов
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Отзывы
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