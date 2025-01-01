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Постер мультфильма Свирепый Бамбр
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Киноафиша Фильмы Свирепый Бамбр

Свирепый Бамбр

Svirepiy Bambr 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Сказка о фантастическом персонаже, в котором борются доброе и злое начала.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1988
Другие названия
Svirepiy Bambr, Ferocious Bambr, Свирепый Бамбр
Режиссер
Наталья Дабижа
В ролях
Лия Ахеджакова
Лия Ахеджакова
Олег Табаков
Олег Табаков
Всеволод Ларионов
Всеволод Ларионов
Николай Караченцов
Николай Караченцов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.4 IMDb
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Свирепый Бамбр

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