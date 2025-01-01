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Свирепый Бамбр
Свирепый Бамбр
Svirepiy Bambr
18+
Напомним о выходе в прокат
анимация
короткометражный
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О фильме
Сказка о фантастическом персонаже, в котором борются доброе и злое начала.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1988
Другие названия
Svirepiy Bambr, Ferocious Bambr, Свирепый Бамбр
Режиссер
Наталья Дабижа
В ролях
Лия Ахеджакова
Олег Табаков
Всеволод Ларионов
Николай Караченцов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.9
Оцените
10
голосов
6.4
IMDb
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