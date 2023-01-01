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Белфегор – призрак Лувра
Белфегор – призрак Лувра, 2001: актеры и роли
Belphégor - Le fantôme du Louvre
Белфегор – призрак Лувра
2001 / Франция
5.8
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 4.4
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Белфегор – призрак Лувра, 2001: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Жан-Поль Саломе
Jean-Paul Salomé
В ролях
Софи Марсо
Sophie Marceau
Мишель Серро
Michel Serrault
Фредерик Дифенталь
Frédéric Diefenthal
Жан-Франсуа Бальмер
Jean-François Balmer
Паташу
Франсуаз Лепин
Франсуа Леванталь
François Levantal
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