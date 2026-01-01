Меню
Награды и номинации фильма Из добрых побуждений 2006

Золотой глобус 2008 Золотой глобус 2008
Лучший мини-сериал или фильм для TV
Победитель
Лучший актёр мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучшая актриса второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Победитель
Лучший актёр второго плана сериала, мини-сериала или фильма для TV
Номинант
Primetime Emmy Awards 2007 Primetime Emmy Awards 2007
Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Номинант
 Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or Movie
Номинант
 Outstanding Lead Actor in a Miniseries or Movie
Номинант
 Outstanding Made for Television Movie
Номинант
 Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Original Dramatic Score)
Номинант
 Outstanding Made for Television Movie
Номинант
BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007 BAFTA - премия Британской киноакадемии 2007
Best Writer
Победитель
Best Actor
Победитель
Best Editing Fiction/Entertainment
Победитель
Лучшая односерийная теледрама
Номинант
 Лучшая односерийная теледрама
Номинант
 Best Director
Номинант
 Best Production Design
Номинант
 Best Actress
Номинант
 Best Photography & Lighting Fiction/Entertainment
Номинант
 Best Actor
Номинант
