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Акванавты

Akvanavty 18+
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О фильме

Действие экранизации одноименной повести советского писателя-фантаста Сергея Павлова разворачивается на глубоководной станции «Дейтерий-1010» в Индийском океане. После несчастного случая на «Дейтерии» два акванавта – Свен Болл и Игорь Соболев – отправляются на место аварии, где им предстоит столкнуться со странной разумной рыбой мантой.

  • Картина включает множество подводных сцен, которые потребовали тщательной подготовки и организации. Съемки таких эпизодов по большей части проходили возле побережья мыса Тарханкут в Крыму.
  • Декорации для станции «Дейтерий-1010» создавались в три этапа. В первую очередь в ближайшем порту изготовили несущую часть, а затем на «Ялтинской киностудии» построили отсеки. После окончательной сборки и отделки в порту декорацию погрузили на судно-кран «Скиф» и доставили ее на основную съемочную площадку – в бухту Малый Атлеш.
  • Роль манты «исполнила» механическая кукла, основанием для которой послужила металлическая рама с прикрепленными к ней рычажными элементами, управляющими крыльями. Длина конструкции составила 3,5 м, масса – 350 кг, а размах крыльев манты достигал 5 м.
  • Большую часть подводных сцен снимали из обитаемого модуля, специально построенного для фильма. Модуль был оборудован иллюминаторами, обеспечивающими кинооператору круговой обзор. Помещение, которое снабжалось сжатым воздухом по шлангу, было рассчитано на рабочую глубину до 12 м.

В океанических водах акванавты столкнулись с необычным явлением, которое не могут объяснить. Странная сила движет рыбой, живущей в местности их последних погружений. Ее разум повергают исследователей в шок, однако вскоре выясняется, что причиной происходящего стал сбой в работе установки, наложившей сознание погибшей невесты одного из акванавтов на глубоководную обитательницу...

Страна СССР
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 1979
Премьера в мире 11 октября 1980
Дата выхода
11 октября 1980 Россия 6+
22 мая 1981 Германия
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Akvanavty, Akwanauci, Aquanauten, The Aquanauts, Акванавты
Режиссер
Игорь Вознесенский
В ролях
Юрий Саранцев
Юрий Саранцев
Герман Полосков
Ирен Азер
Вацлав Дворжецкий
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.9
Оцените 10 голосов
5.5 IMDb
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