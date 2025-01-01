Действие экранизации одноименной повести советского писателя-фантаста Сергея Павлова разворачивается на глубоководной станции «Дейтерий-1010» в Индийском океане. После несчастного случая на «Дейтерии» два акванавта – Свен Болл и Игорь Соболев – отправляются на место аварии, где им предстоит столкнуться со странной разумной рыбой мантой.
В океанических водах акванавты столкнулись с необычным явлением, которое не могут объяснить. Странная сила движет рыбой, живущей в местности их последних погружений. Ее разум повергают исследователей в шок, однако вскоре выясняется, что причиной происходящего стал сбой в работе установки, наложившей сознание погибшей невесты одного из акванавтов на глубоководную обитательницу...
|11 октября 1980
|Россия
|6+
|22 мая 1981
|Германия