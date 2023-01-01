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Шелковая кисточка
Шелковая кисточка, 1977: актеры и роли
Шелковая кисточка
1977 / СССР
6.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.5
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Шелковая кисточка, 1977: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Лидия Сурикова
В ролях
Клара Румянова
Авангард Леонтьев
Всеволод Шиловский
Светлана Харлап
Татьяна Карпова
Николай Александрович
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