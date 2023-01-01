«Взял и свалил»: некрасивый поступок Гармаша не остался без внимания

«Вражеская» мелодия: этот мотивчик вслед за пиратом из «Острова сокровищ» в СССР насвистывали все

Его называли чересчур красивым: как сейчас выглядит советский Аладдин (фото)

На «даму с попугаем» больно смотреть: вот что с ней сотворили годы (фото)

Жуткую готку умыли и нарядили как настоящую леди: такого преображения никто не ожидал

Кукле Суок из «Трех толстяков» прочили ошеломительную карьеру: куда она пропала

Модель с пятым размером груди разделась на камеру, забыв и стеснении и покорила Сеть

Мультфильм для мужчин с крепкими нервами: в СССР его показывали детям

После жизни в СССР попала в рай: Навка не скрыла восторга от США

Бледная и без глаза: свежее фото Ходченковой заставит вас кричать от ужаса

Женя Медведева скрывает лицо возлюбленного: вы бы тоже так делали (фото)