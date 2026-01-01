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Poster of Heirs
5.5
Kinoafisha Films Heirs
5.5

Heirs

, 1960
Heirs
USSR / Drama / 18+
Poster of Heirs
5.5

Cast

Nina Ivanova
Galya Ocheret'ko
Vladimir Gusev
Matvey Doroshenko
Valery Kvitka
Hose Migel Sanches - «Misha»
Vsevolod Larionov
Vsevolod Larionov
Zhenya Levchenko
Boris Chirkov
Boris Chirkov
Yakov Petrovich Sereda
Polina Kumanchenko
Gorpina Sereda - zhena Yakova
Yuri Maksimov
Romanyuk
Mikaela Drozdovskaya
Nadya
Sergey Dvoretsky
Yura Svyatokha
Anatoli Yurchenko
Sashko
Director Timofei Levchuk
Writer Igor Lukovskiy, Oleksiy Novitskiy
Composer German Zhukovsky
Cast and Crew

Film details

Country USSR
Runtime 1 hour 30 minutes
Production year 1960
World premiere 12 November 1960
Release date
12 November 1960 USSR
Production Dovzhenko Film Studios
Also known as
Nasledniki, Киевлянка: Наследники, Наследники, The Heirs

Film rating

5.5
Rate 10 votes
5.8 IMDb
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