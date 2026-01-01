Cast
Nina Ivanova
Galya Ocheret'ko
Vladimir Gusev
Matvey Doroshenko
Valery Kvitka
Hose Migel Sanches - «Misha»
Polina Kumanchenko
Gorpina Sereda - zhena Yakova
Mikaela Drozdovskaya
Nadya
Sergey Dvoretsky
Yura Svyatokha
Cast and Crew
Director
Timofei Levchuk
Writer
Igor Lukovskiy, Oleksiy Novitskiy
Composer
German Zhukovsky
Film details
Country
USSR
Runtime
1 hour 30 minutes
Production year
1960
World premiere
12 November 1960
Production
Dovzhenko Film Studios
Also known as
Nasledniki, Киевлянка: Наследники, Наследники, The Heirs