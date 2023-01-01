Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "По щучьему велению" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Крупный разговор Крупный разговор
Киноафиша Фильмы Крупный разговор Крупный разговор, 1980: актеры и роли
Krupnyy razgovor Крупный разговор 1980 / СССР
6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Крупный разговор, 1980: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Геннадий Глаголев
В ролях
Борислав Брондуков Борислав Брондуков Александр Голобородько Юрий Кузьменков Иван Шабалтас Иван Шабалтас Ivan Shabaltas Майя Булгакова
Барби
Барби
2023, США, комедия, драма, приключения, фэнтези, мелодрама
Оппенгеймер
Оппенгеймер
2023, США, биография, драма, исторический
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
Миссия: невыполнима. Смертельная расплата. Часть 1
2023, США, боевик, криминал, триллер
Повелитель ветра
Повелитель ветра
2023, Россия, биография
Смешарики снимают кино
Смешарики снимают кино
2023, Россия, анимация
Страсти по Матвею
Страсти по Матвею
2023, Россия, комедия, мелодрама
Телохранитель на фрилансе
Телохранитель на фрилансе
2023, США, боевик, комедия
Вася не в себе
Вася не в себе
2023, Россия, комедия
Лесси — лохматый детектив
Лесси — лохматый детектив
2023, Германия, боевик, драма, семейный
Анатомия падения
Анатомия падения
2023, Франция, криминал, драма, триллер
Гран Туризмо
Гран Туризмо
2023, США / Япония, боевик, приключения, драма
Баба Яга спасает мир
Баба Яга спасает мир
2023, Россия, семейный, комедия
Related video
Подлый поступок: Басков обманул известного певца насчет квартиры
Гайдай сэкономил: этот актер сыграл в его фильме сразу 5 ролей
«Звать тебя никак»: Волочкова обвинила Джигурду в непростительном предательстве
Ушел неспроста: Митяй все понял о «Сватах» намного раньше коллег
Ради денег: стало известно о возвращении Хаматовой в Россию
Кумир миллионов подростков изуродовала свое тело: зрелище не для всех (пикантное фото)
Тест: насколько хорошо вы помните мультфильм «В поисках Немо»?
Пропала с экранов 23 года назад: почему красавица Вертинская отказывается сниматься в кино
Чтобы выйти в России из дома: вскрылись баснословные траты Пугачевой
Пятно на репутации отца: дочь Папанова с позором выгнали из популярного театра
Во Франции с ума сходили по этим двум советским актерам: не поверите, что творилось на спектаклях
Потрудился на славу: SHAMAN получил самую высокую награду
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше