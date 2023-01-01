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Таня Таня
Киноафиша Фильмы Таня Таня, 1974: актеры и роли
Таня 1974 / СССР
7.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Таня, 1974: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Анатолий Эфрос Анатолий Эфрос
В ролях
Ольга Яковлева Валентин Гафт Валентин Гафт Valentin Gaft Николай Волков Nikolai Volkoff Лия Ахеджакова Лия Ахеджакова
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