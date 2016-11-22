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Анатолий Эфрос
Анатолий Эфрос
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Анатолий Эфрос
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Дата рождения
3 июля 1925
Возраст
61 год
Знак зодиака
Рак
Дата смерти
13 января 1987
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Анатолий Эфрос
Родился 3 июля 1925 года. Харьков, СССР (Украина).
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Фильмография Анатолий Эфрос
В четверг и больше никогда
мелодрама, драма
1977, СССР
7.0
Таня
драма
1974, СССР
7.0
Марат, Лика и Леонидик
драма
1971, СССР
8.0
Високосный год
драма, криминал
1961, СССР
7.0
Шумный день
мелодрама, комедия
1960, СССР
7.0
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Показ фильма «В четверг и больше никогда»
24 ноября в 19:30 на Новой сцене Александринского театра пройдёт показ фильма «В четверг и больше никогда» Анатолия Эфроса с Олегом Далем и Верой Глаголевой в главных ролях. Гостей ждёт
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22 ноября 2016 18:08
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