Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Джон Уик 4" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Коля, Оля и Архимед Коля, Оля и Архимед
Киноафиша Фильмы Коля, Оля и Архимед Коля, Оля и Архимед, 1972: актеры и роли
Kolya, Olya and Archimedes Коля, Оля и Архимед 1972 / СССР
7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном

Коля, Оля и Архимед, 1972: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Юрий Прытков
В ролях
Ольга Громова Olga Gromova Юрий Андреев Евгений Весник Yevgeny Vesnik Анатолий Папанов Анатолий Папанов
На солнце, вдоль рядов кукурузы
На солнце, вдоль рядов кукурузы
2023, Россия, драма, боевик
Поехавшая
Поехавшая
2023, Россия, комедия
Праведник
Праведник
2023, Россия, военный, драма, исторический
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Человек-муравей и Оса: Квантомания
Человек-муравей и Оса: Квантомания
2023, США, боевик, приключения, комедия
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Беспринципные в деревне
Беспринципные в деревне
2023, Россия, комедия
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Сергий против нечисти. Шабаш
Сергий против нечисти. Шабаш
2023, Россия, комедия, ужасы
Нюрнберг
Нюрнберг
2022, Россия / Германия / Чехия / Великобритания, исторический, драма, военный, триллер, приключения
Дети кукурузы
Дети кукурузы
2023, Австралия / США, ужасы
Related video
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Приложение киноафиши