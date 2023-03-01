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Прежде мы были птицами Прежде мы были птицами
Киноафиша Фильмы Прежде мы были птицами Прежде мы были птицами, 1982: актеры и роли
Прежде мы были птицами 1982 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
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Прежде мы были птицами, 1982: актеры и роли

Вся информация о мультфильме
Режиссер
Гарри Бардин Гарри Бардин
В ролях
Екатерина Жемчужная Екатерина Жемчужная Розалия Эрденко Борис Ташкентский Николай Эрденко
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