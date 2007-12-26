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Постер фильма Тайна подземелья
5.3
Киноафиша Фильмы Тайна подземелья
5.3

Тайна подземелья

, 2007
Eden Log
Франция / ужасы, фантастика, триллер / 18+
Постер фильма Тайна подземелья
5.3

О фильме

Неизвестный мужчина приходит в себя в огромной луже грязи посреди слабо освещенного туннеля. Он идет на мерцающий свет и обнаруживает разложившийся труп неизвестного бедолаги с наручным фонариком. Вооружившись им, герой начинает карабкаться в направлении тусклого отблеска, пробивающегося сквозь переплетение каменных лазеек. Очутившись в стальной комнате с большими вентиляторами, мужчина натыкается на запертую дверь. Включается странная проекция с улыбающимися девушками, которые поясняют: «Компания «Эден Лог» - это ваше последнее пристанище». Главный герой понятия не имеет, что это за компания и как он тут оказался. Изрядно потрудившись, он все-таки открывает дверь в следующую комнату, где находит карты огромного лабиринта и непонятные схемы. Все это похоже на безумный эксперимент или на чью-то несмешную шутку. 

В ролях

Кловис Корнийяк
Кловис Корнийяк
Tolbiac
Габриэлла Райт
Габриэлла Райт
Тони Амони
Gardiens
Арбен Байрактарай
Techniciens
Вимала Понс
Techniciens
Zohar Wexler
Techniciens
Сифан Шао
Techniciens
Antony Rea
Mutants
Antoine Helou
Mutants
Abdel Kader Dahou
Gardiens
Antonin Bastian
Gardiens
Режиссер Франк Вестьель
Сценарист Pierre Bordage, Франк Вестьель
Композитор Alex Cortés, Willie Cortés, Seppuku Paradigm
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2007
Премьера онлайн 9 июля 2022
Премьера в мире 26 декабря 2007
Дата выхода
29 марта 2008 Германия
19 мая 2009 США
24 марта 2011 Словакия 15
26 декабря 2007 Франция
MPAA R
Бюджет €2 270 000
Сборы в мире $157 350
Производство Imperia Films, Bac Films, Trois Huit, Les
Другие названия
Eden Log, Edén log, Eden Log - A titokzatos faj, Eedeni halg, Rezo Zero, Ta kelia, Тайна подземелья, 伊甸木

Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb

Отзывы о фильме

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