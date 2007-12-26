Неизвестный мужчина приходит в себя в огромной луже грязи посреди слабо освещенного туннеля. Он идет на мерцающий свет и обнаруживает разложившийся труп неизвестного бедолаги с наручным фонариком. Вооружившись им, герой начинает карабкаться в направлении тусклого отблеска, пробивающегося сквозь переплетение каменных лазеек. Очутившись в стальной комнате с большими вентиляторами, мужчина натыкается на запертую дверь. Включается странная проекция с улыбающимися девушками, которые поясняют: «Компания «Эден Лог» - это ваше последнее пристанище». Главный герой понятия не имеет, что это за компания и как он тут оказался. Изрядно потрудившись, он все-таки открывает дверь в следующую комнату, где находит карты огромного лабиринта и непонятные схемы. Все это похоже на безумный эксперимент или на чью-то несмешную шутку.