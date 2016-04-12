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Александр Даруга Oleksandr Daruha
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Александр Даруга

Oleksandr Daruha

Дата рождения
10 сентября 1961
Возраст
54 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
12 апреля 2016
Место рождения
Киев, Украина
Актерское амплуа
Романтический герой, Комедийный актёр

Популярные фильмы

Женские слезы 7.6
Женские слезы (2006)
Три дня лейтенанта Кравцова 7.0
Три дня лейтенанта Кравцова (2012)
Смерть шпионам: Ударная волна 6.6
Смерть шпионам: Ударная волна (2013)

Фильмография Александр Даруга

Жанр
Год
Неподкупный
Неподкупный
криминал 2015, Россия
Смерть шпионам: Ударная волна 6.6
Смерть шпионам: Ударная волна
военный, мини-сериал 2013, Беларусь/Россия/Украина
Смерть шпионам. Лисья нора 6.2
Смерть шпионам. Лисья нора
военный, мини-сериал 2013, Россия
Три дня лейтенанта Кравцова 7
Три дня лейтенанта Кравцова
драма, военный, мини-сериал 2012, Украина/Россия
Клоуны Klouny
мелодрама, приключения 2009, Россия
Снег на голову 5.2
Снег на голову
мелодрама 2009, Россия
4.6
Маша и море Masha i more
мелодрама 2008, Россия
Седьмой лепесток 5.4
Седьмой лепесток Sedmoy lepestok
комедия, мелодрама 2007, Украина
Колье для снежной бабы 5.5
Колье для снежной бабы Kole dlya snezhnoy baby
мелодрама 2007, Украина
Женские слезы 7.6
Женские слезы Zhenskie slyozy
мелодрама 2006, Украина
Побег из дворца 4.2
Побег из дворца Escape from the Palace
детский 1975, СССР
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