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Фильмография
Александр Даруга
Oleksandr Daruha
Киноафиша
Персоны
Александр Даруга
Александр Даруга
Oleksandr Daruha
Дата рождения
10 сентября 1961
Возраст
54 года
Знак зодиака
Дева
Дата смерти
12 апреля 2016
Место рождения
Киев, Украина
Актерское амплуа
Романтический герой
,
Комедийный актёр
Популярные фильмы
7.6
Женские слезы
(2006)
7.0
Три дня лейтенанта Кравцова
(2012)
6.6
Смерть шпионам: Ударная волна
(2013)
Фильмография Александр Даруга
Жанр
Все
Военный
Детский
Драма
Комедия
Криминал
Мелодрама
Мини-сериал
Приключения
Год
Все
2015
2013
2012
2009
2008
2007
2006
1975
Все
11
Фильмы
7
Сериалы
4
Режиссер
9
Сценарист
1
Актер
3
Неподкупный
криминал
2015, Россия
6.6
Смерть шпионам: Ударная волна
военный, мини-сериал
2013, Беларусь/Россия/Украина
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6.2
Смерть шпионам. Лисья нора
военный, мини-сериал
2013, Россия
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7
Три дня лейтенанта Кравцова
драма, военный, мини-сериал
2012, Украина/Россия
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Клоуны
Klouny
мелодрама, приключения
2009, Россия
5.2
Снег на голову
мелодрама
2009, Россия
4.6
Маша и море
Masha i more
мелодрама
2008, Россия
5.4
Седьмой лепесток
Sedmoy lepestok
комедия, мелодрама
2007, Украина
5.5
Колье для снежной бабы
Kole dlya snezhnoy baby
мелодрама
2007, Украина
7.6
Женские слезы
Zhenskie slyozy
мелодрама
2006, Украина
4.2
Побег из дворца
Escape from the Palace
детский
1975, СССР
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