Иван Оганесян появился на свет 9 марта 1973 года в российском городе Саратове в музыкальной семье. Папа Вани был оперным певцом и работал концертмейстером, а мама профессионально играла на фортепиано. Детство актера было связано с классической музыкой, которая всегда звучала в доме. В детстве Ваня тоже хотел пойти по стопам родителей и начал играть на виолончели. Однако мальчик был не очень старательным, возможно, поэтому выдающегося музыканта из него не вышло.

В 1989 году Иван поступил на музыкальный факультет РАТИ в Москве. В те годы Оганесян окончательно осознал, что продолжить семейную традицию ему не удастся, и перешел на актерский факультет. После Роман Виктюк позвал его в свой театр статистом. Юноше быстро удалось убедить знаменитого режиссера, что он достоин большего, и вскоре он начал получать свои первые роли. А с 2003 года парня можно было увидеть и по ТВ. Первой ролью, которую он воплотил на экране, стал шахматист в мыльной опере «Желанная».

В начале нулевых Иван женился. Его супругу звали Анна, у пары родилась дочь, которую назвали Олесей. Молодые люди довольно долго были вместе, но в конечном итоге расстались. Сейчас Анна живет в Великобритании вместе с ребенком, в воспитании которого Иван принимает активное участие.