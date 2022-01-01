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Иван Оганесян

Иван Оганесян
Иван Оганесян
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Дата рождения
9 марта 1973
Возраст
49 лет
Знак зодиака
Рыбы
Место рождения
Саратов, СССР (Россия)
Рост
187 см
Биография Ивана Оганесяна

Иван Оганесян появился на свет 9 марта 1973 года в российском городе Саратове в музыкальной семье. Папа Вани был оперным певцом и работал концертмейстером, а мама профессионально играла на фортепиано. Детство актера было связано с классической музыкой, которая всегда звучала в доме. В детстве Ваня тоже хотел пойти по стопам родителей и начал играть на виолончели. Однако мальчик был не очень старательным, возможно, поэтому выдающегося музыканта из него не вышло.

В 1989 году Иван поступил на музыкальный факультет РАТИ в Москве. В те годы Оганесян окончательно осознал, что продолжить семейную традицию ему не удастся, и перешел на актерский факультет. После Роман Виктюк позвал его в свой театр статистом. Юноше быстро удалось убедить знаменитого режиссера, что он достоин большего, и вскоре он начал получать свои первые роли. А с 2003 года парня можно было увидеть и по ТВ. Первой ролью, которую он воплотил на экране, стал шахматист в мыльной опере «Желанная».

В начале нулевых Иван женился. Его супругу звали Анна, у пары родилась дочь, которую назвали Олесей. Молодые люди довольно долго были вместе, но в конечном итоге расстались. Сейчас Анна живет в Великобритании вместе с ребенком, в воспитании которого Иван принимает активное участие.

Интересные факты о Иване Оганесяне
  • Актер шутливо замечает, что поскольку он родился и вырос на берегах Волги-матушки, несмотря на армянское происхождение, он является русским;
  • Оганесян так и не выпустился из РАТИ, поскольку ему удалось пройти непростой кастинг в один из знаменитых театров Израиля. Он переехал туда, но не смог остаться из-за сложностей с документами;
  • Широкую известность Ивану принесло происшествие, связанное с захватом актеров спектакля «Норд-Ост», жертвой которого стал и Оганесян. Из-за этого он стал часто мелькать в телешоу и общаться с журналистами.
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