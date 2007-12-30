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Poster of Kole dlya snezhnoy baby
5.5
Kinoafisha Films Kole dlya snezhnoy baby
5.5

Kole dlya snezhnoy baby

, 2007
Kole dlya snezhnoy baby
Ukraine / Romantic / 18+
Poster of Kole dlya snezhnoy baby
5.5

Cast

Olga Budina
Olga Budina
Oleg Fomin
Oleg Fomin
Aleksandr Bondarenko
Irma Vitovska
Irma Vitovska
Kateryna Kisten
Dmytro Lalyenkov
Mariya Efrosinina
Ivan Oganesyan
Ivan Oganesyan
Director Oleksandr Daruha, Aleksandr Bogdanenko
Writer Oleksandr Daruha, Grigoriy Khovrakh
Cast and Crew

Film details

Country Ukraine
Runtime 1 hour 27 minutes
Production year 2007
World premiere 30 December 2007
Release date
30 December 2007 Ukraine
Production Film.ua, Production UA
Also known as
Kole dlya snezhnoy baby, Колье для снежной бабы, Кольє для снігової баби

Film rating

5.5
Rate 10 votes
4.9 IMDb
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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