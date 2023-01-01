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Пиры Валтасара, или ночь со Сталиным Пиры Валтасара, или ночь со Сталиным
Киноафиша Фильмы Пиры Валтасара, или ночь со Сталиным Пиры Валтасара, или ночь со Сталиным, 1989: актеры и роли
Belshazzar's Feast or Night with Stalin Пиры Валтасара, или ночь со Сталиным 1989 / СССР
6.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Пиры Валтасара, или ночь со Сталиным, 1989: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Юрий Кара Юрий Кара
В ролях
Алексей Петренко Алексей Петренко Александр Феклистов Александр Феклистов Евгений Евстигнеев Евгений Евстигнеев Yevgeniy Yevstigneyev Сергей Никоненко Сергей Никоненко Sergey Nikonenko
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