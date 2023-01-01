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Пиры Валтасара, или ночь со Сталиным
Кадры из фильма «Пиры Валтасара, или ночь со Сталиным»
Belshazzar's Feast or Night with Stalin
Пиры Валтасара, или ночь со Сталиным
1989 / СССР
6.7
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6.4
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