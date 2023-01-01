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Дедушка
El abuelo
Дедушка, 1998
1998 / Испания
7.3
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10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
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Жанр:
драма
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7.3
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность
2 часа 31 минута
Год выпуска
1998
Режиссер
Хосе Луис Гарси
В ролях
Фернандо Фернан Гомес
Каетана Гильен Куэрво
Агустин Гонсалес
Рафаэль Алонсо
Кристина Круз
Все актеры и съемочная группа
3 постера
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