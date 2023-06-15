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Постер фильма Дедушка
7.3
Киноафиша Фильмы Дедушка
7.3

Дедушка

, 1998
El abuelo
Испания / драма / 18+
Постер фильма Дедушка
7.3

В ролях

Фернандо Фернан Гомес
Don Rodrigo de Arista Potestad
Каетана Гильен Куэрво
Doña Lucrecia Richmond
Агустин Гонсалес
Senén Corchado
Рафаэль Алонсо
Don Pío Coronado
Кристина Круз
Dolly
Alicia Rozas
Nelly
Фернандо Гильен
Alcalde de Jerusa
Франсиско Пикер
Prior de Zaratay
María Massip
Gregoria
José Caride
Venancio
Режиссер Хосе Луис Гарси
Сценарист Хосе Луис Гарси, Бенито Перес Гальдос, Горацио Валькарсель
Композитор Мануэль Бальбоа
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания
Продолжительность 2 часа 31 минута
Год выпуска 1998
Премьера в мире 16 октября 1998
Дата выхода
1 июля 1999 Аргентина
16 октября 1998 Испания APTA
17 октября 2001 Польша
8 октября 1999 США G
12 сентября 2010 Филиппины
Бюджет 400 000 000 ESP
Сборы в мире $54 838
Производство Radio Televisión Española (RTVE)
Другие названия
El abuelo, The Grandfather, A nagyapa, Dziadek, O Avô, Дедушка, 爺爺

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 10 голосов
7.3 IMDb
Обновлено 15 июня 2023

Отзывы о фильме

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