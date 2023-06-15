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7.3
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Фильмы
Дедушка
7.3
Дедушка
, 1998
El abuelo
Испания / драма / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Награды
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Цитаты
Места съёмок
7.3
В ролях
Фернандо Фернан Гомес
Don Rodrigo de Arista Potestad
Каетана Гильен Куэрво
Doña Lucrecia Richmond
Агустин Гонсалес
Senén Corchado
Рафаэль Алонсо
Don Pío Coronado
Кристина Круз
Dolly
Alicia Rozas
Nelly
Фернандо Гильен
Alcalde de Jerusa
Франсиско Пикер
Prior de Zaratay
María Massip
Gregoria
José Caride
Venancio
Режиссер
Хосе Луис Гарси
Сценарист
Хосе Луис Гарси
,
Бенито Перес Гальдос
,
Горацио Валькарсель
Композитор
Мануэль Бальбоа
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
Испания
Продолжительность
2 часа 31 минута
Год выпуска
1998
Премьера в мире
16 октября 1998
Дата выхода
1 июля 1999
Аргентина
16 октября 1998
Испания
APTA
17 октября 2001
Польша
8 октября 1999
США
G
12 сентября 2010
Филиппины
Бюджет
400 000 000 ESP
Сборы в мире
$54 838
Производство
Radio Televisión Española (RTVE)
Другие названия
El abuelo, The Grandfather, A nagyapa, Dziadek, O Avô, Дедушка, 爺爺
Еще
Рейтинг фильма
7.3
Оцените
10
голосов
7.3
IMDb
Обновлено 15 июня 2023
Цитаты
Don Rodrigo de Arista Potestad
Злодейство можно простить. Неблагодарность — никогда.
Отзывы о фильме
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