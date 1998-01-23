Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Литвяк» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Танго на двоих
Киноафиша Фильмы Танго на двоих
Танго на двоих

, 1997
Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando
Испания, Аргентина / мелодрама, мюзикл, драма / 18+
О фильме

1930-е. Буэнос-Айрес. Неповторимый колорит и полная страсти музыка аргентинского танго. Хуанита, яростная поклонница популярного певца танго и киноактера Карлоса Гарделя, выходит замуж за молодого провинциального певца Ренцо Франкини, который, пользуясь своим удивительным сходством с Гарделем, успешно исполняет его песни.

Пытаясь самоутвердиться в качестве самостоятельного певца, Ренцо уезжает от Хуаниты, которая хочет видеть в своем муже только копию Гарделя. Однако вскоре Ренцо с Карлосом поменяются не только голосами, но и судьбами.

В ролях

Дарио Грандинетти
Айтана Санчес-Хихон
Хуан Эчанове
Улис Дюмон
Рауль Брамбилла
Карлос Карелла
Режиссер Хайме Чаварри
Сценарист Рауль Брамбилла, Óscar Plasencia, Aldo Romero
Композитор Daniel Barardi, Rodolfo Mederos, Луис Мария Серра
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Испания / Аргентина
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1997
Премьера в мире 23 января 1998
Дата выхода
23 января 1998 Испания
MPAA PG-13
Бюджет 440 000 000 ESP
Производство Aleph Producciones S.A., Antena 3 Televisión, Buena Vista International Films Productions
Другие названия
Sus ojos se cerraron y el mundo sigue andando, Doble o nada, Dobro ou Nada, Ketten egy tangóra, Tango dla dwojga, Tango för två, Tango kahdelle, Tangos Are for Two, Танго на двоих

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 12 голосов
6.7 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на Танго на двоих

Танго либре
Танго либре драма
2012, Франция / Бельгия / Люксембург
5.0
Темная сторона сердца
Темная сторона сердца мелодрама, драма, комедия
1992, Аргентина / Канада
7.0
Поговори с ней
Поговори с ней драма
2002, Испания
7.0
Цена любви
Цена любви мюзикл
1989, Испания
6.0
Цветок моей тайны
Цветок моей тайны драма
1995, Испания / Франция
7.0
Джульетта
Джульетта драма
2016, Испания
7.0
Параллельные матери
Параллельные матери драма
2021, Испания
6.0
Обнаженная Маха
Обнаженная Маха драма
1999, Испания / Франция
5.0
Юг
Юг драма
1988, Аргентина / Франция
7.0
Манолете
Манолете драма, мелодрама
2007, Великобритания / Испания
6.0
Прогулка в облаках
Прогулка в облаках драма, мелодрама
1995, США / Мексика
7.0
Проект «Конец света»
Проект «Конец света»
2026, США, фантастика, триллер, драма, комедия, приключения
Вот это драма!
Вот это драма!
2026, США, мелодрама, комедия, драма
Ангелы Ладоги
Ангелы Ладоги
2026, Россия, драма, исторический, военный
Коммерсант
Коммерсант
2026, Россия, драма, экранизация
Приключения желтого чемоданчика
Приключения желтого чемоданчика
2026, Россия, семейный, комедия, приключения, фэнтези
Твое сердце будет разбито
Твое сердце будет разбито
2026, Россия, мелодрама
Моя собака - космонавт
Моя собака - космонавт
2026, Россия, семейный, приключения, комедия, детский
Родительский дом
Родительский дом
2025, Беларусь / Россия, комедия, семейный
Домовенок Кузя 2
Домовенок Кузя 2
2026, Россия, комедия, семейный, фэнтези, детский
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Супер Марио: Галактическое кино
Супер Марио: Галактическое кино
2026, Япония / США, приключения, анимация, комедия, семейный, фэнтези, экранизация , ужасы
Чёрный Двор в кино
Чёрный Двор в кино
2026, Казахстан / Кыргызстан, криминал, драма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше