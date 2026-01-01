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Мэттью Уолкер Matthew Walker
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Мэттью Уолкер

Matthew Walker

Дата рождения
11 апреля 1942
Возраст
84 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр, Фантастический герой, Путешественник

Популярные фильмы

Секретные материалы 8.2
Секретные материалы (1993)
Тайны Смолвиля 7.8
Тайны Смолвиля (2001)
Звездные врата: ЗВ-1 7.4
Звездные врата: ЗВ-1 (1997)

Фильмография Мэттью Уолкер

Несносные леди 5.7
Несносные леди Mother's Day
драма, комедия 2015, США
Смотреть трейлер Рецензия
Убежище 7.2
Убежище
драма, приключения, фантастика 2008, Канада
Хроники будущего 7.1
Хроники будущего
драма, фантастика 2007, США
Миллион на Рождество 4.8
Миллион на Рождество Christmas in Wonderland
семейный, комедия 2007, США / Канада
Один в темноте 3.6
Один в темноте Alone in the Dark
ужасы, боевик, триллер 2005, Канада / Германия / США
Рождение оборотня 5.9
Рождение оборотня Ginger Snaps Back: The Beginning
драма, ужасы 2004, Канада
Последний танец 5.4
Последний танец One Last Dance
драма, мелодрама 2003, Канада
Иеремия 7.2
Иеремия
драма, приключения, фантастика 2002, США
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