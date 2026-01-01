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Фильмография
Мэттью Уолкер
Matthew Walker
Киноафиша
Персоны
Мэттью Уолкер
Мэттью Уолкер
Matthew Walker
Дата рождения
11 апреля 1942
Возраст
84 года
Знак зодиака
Овен
Карьера
Актер, Режиссер, Сценарист
Место рождения
Англия, Великобритания
Актерское амплуа
Драматический актёр
,
Фантастический герой
,
Путешественник
Популярные фильмы
8.2
Секретные материалы
(1993)
7.8
Тайны Смолвиля
(2001)
7.4
Звездные врата: ЗВ-1
(1997)
Фильмография Мэттью Уолкер
5.7
Несносные леди
Mother's Day
драма, комедия
2015, США
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Рецензия
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7.2
Убежище
драма, приключения, фантастика
2008, Канада
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ООО «А сериал»
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7.1
Хроники будущего
драма, фантастика
2007, США
4.8
Миллион на Рождество
Christmas in Wonderland
семейный, комедия
2007, США / Канада
3.6
Один в темноте
Alone in the Dark
ужасы, боевик, триллер
2005, Канада / Германия / США
5.9
Рождение оборотня
Ginger Snaps Back: The Beginning
драма, ужасы
2004, Канада
5.4
Последний танец
One Last Dance
драма, мелодрама
2003, Канада
7.2
Иеремия
драма, приключения, фантастика
2002, США
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