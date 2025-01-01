Криминальный боевик «Азиат» рассказывает историю двух закадычных друзей, которых жизнь раскидала в разные уголки нашей необъятной родины. Маленький Иван навсегда уезжает со всей семьей из захолустного сибирского городка в Казахстан. Вместе с другом Джекой они дают друг другу клятву сохранить одну страшную тайну, которая связывает их. Проходит несколько десятков лет. Иван живет с сестрой Ольгой, у которой больной сын. Заработки совсем небольшие, а мальчику требуется дорогая операция в Москве. Взвесив все «за» и «против», Иван собирает вещи и отправляется в Россию. В стране, которую они покинули 20 лет назад, у него никого не осталось. Иван направляется в Упрямск, тот самый городок детства, в надежде встретиться с Джекой. На месте он узнает у местной старушки, что Джека теперь стал уголовником, занимается золотом и, по слухам, похищает людей. Иван направляется к здешнему милиционеру Андрею, который обещает сделать ему прописку. Но по нелепой случайности домой к Андрею приходят двое неизвестных и убивают его. У Ивана пропал паспорт, и теперь он под подозрением