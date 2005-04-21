По одноименному комиксу всемирно известной студии "Marvel".
В местечке Эверглэйдс, исследуя болото, предназначенное для бурения, один за другим исчезают помощники нефтяного магната. Местный шериф берется за расследование дела и сталкивается с ожившей легендой индейцев-семинолов – Лешим, неуклюжим болотным чудищем, чье прикосновение сжигает каждого, кто боится...
|28 апреля 2005
|Россия
|Пирамида
|28 апреля 2005
|Беларусь
|21 апреля 2005
|Бразилия
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|Венгрия
|28 апреля 2005
|Казахстан
|21 апреля 2005
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|28 апреля 2005
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