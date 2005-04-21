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Постер фильма Леший: природа страха
4.6
Киноафиша Фильмы Леший: природа страха
4.6

Леший: природа страха

, 2005
Man-Thing
США / боевик, ужасы, фантастика / 18+
Постер фильма Леший: природа страха
4.6

О фильме

По одноименному комиксу всемирно известной студии "Marvel".

В местечке Эверглэйдс, исследуя болото, предназначенное для бурения, один за другим исчезают помощники нефтяного магната. Местный шериф берется за расследование дела и сталкивается с ожившей легендой индейцев-семинолов – Лешим, неуклюжим болотным чудищем, чье прикосновение сжигает каждого, кто боится...

В ролях

Рэйчел Тейлор
Рэйчел Тейлор
Teri
Джек Томпсон
Джек Томпсон
Schist
Равири Паратене
Pete Horn
Патрик Томпсон
Jake
Стив Бастони
Стив Бастони
Рене
Имоджен Бэйли
Уильям Заппа
Gerber
Мэттью Ле Нивез
Kyle
Роберт Маммоне
Mike Ploog
Алекс О'
Fraser
Лаклэн
Fraser
Алекс О`Лахлан
Алекс О`Лахлан
Fraser
Режиссер Бретт Леонард
Сценарист Стив Гербер, Ханс Родионофф
Композитор Роджер Мэйсон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2005
Премьера в мире 21 апреля 2005
Дата выхода
28 апреля 2005 Россия Пирамида
28 апреля 2005 Беларусь
21 апреля 2005 Бразилия
7 августа 2006 Венгрия
28 апреля 2005 Казахстан
21 апреля 2005 Сингапур
28 апреля 2005 Украина
MPAA R
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $1 123 136
Производство Lionsgate, Artisan Entertainment, Marvel Enterprises
Другие названия
Man-Thing, La natura de la por, Man Thing, Man Thing - La natura del terrore, Man Thing (La naturaleza del miedo), Man-Thing - A Natureza do Medo, Man-Thing - La naturaleza del miedo, Man-thing - otus, Man-Thing: Η φύση του τρόμου, Marvel's Man Thing, Marvel's Man-Thing, Monstrul, O Homem-Coisa - A Natureza do Medo, O Homem-Coisa: A Natureza do Medo, Sooelukas, Valami van odalent, Леший, Лісовик, Нещото, Човеколики створ, 巨大怪物　マンシング, Man Thing: The Nature of Fear, Man Thing: Η Φύση του Τρόμου

Рейтинг фильма

4.6
Оцените 11 голосов
4.1 IMDb
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Обновлено 16 декабря 2023
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