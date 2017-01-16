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Ла-Ла Ленд Ла-Ла Ленд
Киноафиша Фильмы Ла-Ла Ленд Отзывы о фильме «Ла-Ла Ленд»
La La Land Ла-Ла Ленд 2016 / США
7.3 Оцените
104 голоса Рейтинг IMDb: 8
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Отзывы о фильме «Ла-Ла Ленд»

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На фоне несменных исторических драм, психологических триллеров и остросоциального кино прошлого года на большом экране неожиданно появляется фильм непопулярного жанра – мюзикл «Ла-Ла Лэнд». Оказывается, режиссер Дэмьен Шазелл - сам бесстрашный мечтатель, который выбрал путь, озаренный светом послевоенного кинематографа и грезами восходящих голливудских звезд. Трепетная ностальгия «Поющих под дождем» и «Шербурских зонтиков» вместе с новаторской подачей…

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Владимир Аркадьевич 16 января 2017, 11:06
Оценка
Отличный фильм! Красивая картинка, великолепная игра актёров, ну и саундтрек-это отдельная "песня".
Определенно буду пересматривать!
16 января 2017, 11:06 Ответить
Ирина Романова 16 января 2017, 19:21
Оценка
Потрясающий фильм! Очень атмосферный, с красивой музыкой, хорошо прописанными героями..и так интеллигентно показана история любви. Ведь можно же без пошлости. Меня вообще не трогают фильмы последнее время, но здесь я испытала огромную гамму чувств.
16 января 2017, 19:21 Ответить
Клео Патра 17 января 2017, 08:23
По моему заплатили за поедыдущие коммы))) нудный раскрученный фильм, обычный мюзикл, непонятно за что столько призов, жалко деньги 💰 а билеты, давно такого Г не было
17 января 2017, 08:23 Ответить
Анна 17 января 2017, 16:28
Оценка
Замечательный, красивый, музыкальный и романтичный фильм. Красивая история о любви, джазе и мечте!)))))
17 января 2017, 16:28 Ответить
tat.zhigalova 18 января 2017, 11:37
Оценка
Странно, что кому-то не понравилось. Может быть дублированный вариант хуже оригинала? Я смотрела с субтитрами, и это было замечательно. В паре мест фильм "провисал", минут на 20 можно было бы сократить, но общее впечатление превосходное. Сюжет, танцы, музыка и отсутствие слащавого хэппи энда порадовали чрезвычайно.
18 января 2017, 11:37 Ответить
Zarina Kuzminyh 18 января 2017, 21:00
Оценка
Нудное американское кино об американской мечте, красивые только финал и песня. Такой можно и дома качнуть и посмотреть.
18 января 2017, 21:00 Ответить
Zarina Kuzminyh 18 января 2017, 21:04
в ответ на сообщение Клео Патра от 17 января 2017, 08:23
Оценка
Согласна. ...
18 января 2017, 21:04 Ответить
Юлия Пудовкина-Птухина 22 января 2017, 15:37
Оценка
Скучный и нудный фильм!!! Жалко времени и денег....
22 января 2017, 15:37 Ответить
Ekaterina Fedorova 22 января 2017, 16:42
Очень скучный фильм, в середине фильма зрители в зале начали общаться между собой)))
22 января 2017, 16:42 Ответить
Дарья Чухнова 23 января 2017, 10:54
Оценка
Я не видела кучи рекламы про этот фильм. Просто увидела афишу, прочитала, что это мюзикл, увидела хороший актёрский состав и пошла. Никогда ничего не имела против мюзиклов. Но тут это чересчур. Песни не запомнились, игра средняя, причём не вина актёров, а сценария. Всё настолько снять в приторно розовых тонах. Я смотрю мелодрамы, например, "Дневник памяти" с тем же Гослиногом, он тоже снят под девушек в большей части, но там пробивает на эмоции. А тут вообще ничего. Первый фильм, который не смогла досмотреть до конца. Ну не верю я во всё это. Не дарит он мне атмосферу сказки, как многие говорят. Хорошо, цеплял бы он хотябы тем, что мюзикл. Но и тут мимо. Есть мюзикл с настоящей идеей и песнями "Чикаго", вот это я понимаю. Пытались снять что-то грандиозное, но по мне это не получилось. Хотите что-то доброе? Пересмотрите лучше дома "Амели". Мне очень жалко денег и времени, потраченных на этот фильм. Любой артхауз, психоделику, триллер, вообще многое досматривала до конца, но чтобы вообще не выдержать и чувствовать, что в мозг будто плюнкли сахарной ватой, впервые.
Если хочется, посмотрите дома.
23 января 2017, 10:54 Ответить
Наталья Козловская 23 января 2017, 23:54
Оценка
Жутко скучный фильм ни о чем... ни мюзикла, ни сюжета, ни игры актеров не обнаружила..Жаль деньги и время... режиссёру надо вырвать руки и оторвать голову, дабы не снимал такую бездарность... Редкостный провал...
23 января 2017, 23:54 Ответить
AnnaDemidova 25 января 2017, 00:57
Оценка
Прекрасный фильм. Прочитав негативные отзывы, сомневалась - идти или нет. Все-таки пошла, о чем не жалею. Мюзиклы для российского зрителя непривычны, но это фильм очаровывает. Рекомендуется людям склонным к творчеству, к активной самореализации, а также тем, кто устал от комиксов на экране и шаблонных голливудских фильмов.
25 января 2017, 00:57 Ответить
Кристина Алешко 25 января 2017, 07:53
Оценка
Я разочарована,деньги на ветер.в кинотеатре стала засыпать....жаль денег и сил(после работки )обычно даже если уставшая и фильм отличный бодрит и эмоции положительные,а тут сопли .....
25 января 2017, 07:53 Ответить
Александрэ Денисофф 27 января 2017, 09:19
Оценка
Да, кино... как по мне, так плохой сценарий, актеры играют может и не плохо, но это не помогло фильму стать хорошим. Дешевый мюзикл, совершенно никакая музыка, она не цепляет, не запоминается... к середине фильма захотелось спать, потом уйти, но решил досмотреть до конца.... Очень обидно, что в кино показывают такую хрень, что рекламируют как шедевр, а реально - фильм ниже среднего уровня.
27 января 2017, 09:19 Ответить
gt1964 29 января 2017, 16:12
Оценка
Какой замечательный фильм.Всем советую.Отдохнула душой.Давно таких светлых и легких фильмов не смотрела.А музыка отдельная тема.Музыка бесподобна.Концовка опечалила,навернулись слезы.....Актеры играли замечательно.Не слушайте никого, идите обязательно.Фильм запоминающийся и очень светлый!
29 января 2017, 16:12 Ответить
Veronika 30 января 2017, 20:01
Оценка
Чудесный, яркий, атмосферный фильм!!! Мне понравился: запоминающиеся песни, замечательная музыка, милые танцы, хорошая игра актёров,яркие и красивые декорации и костюмы, бесподобная операторская работа:-))) Снят в стиле 50-70х гг., хотя действие происходит в наше время. Песня главной героини на финальных пробах тронула до слёз, поразили неоново-дымчатые панорамы города!
Фильм о том, что надо стремиться к своей мечте, преодолевая любые преграды; о поддержке близких людей в трудную минуту; о любви; о том, что картинка мечты или глянцевый мир кинематографа не всегда совпадает с реалиями жизни.
Соглашусь с tat.zhigalova, что фильм можно было сократить на 20 минут, т.к. в некоторых диалогах провисает.
Рекомендуется фильм любителям мюзиклов и красивых историй о любви.
Итоговая оценка фильма: 8/10.
30 января 2017, 20:01 Ответить
Андрей 8 февраля 2017, 13:07
Оценка
смотрел в кино, не по своей воле...
фильм хороший: качественная картинка, игра актёров хорошая, идея...
и что самое главное хочу выделить - потрясающий контраст среди всех фильмов, что сейчас идут(монстры, космос или эхо прошлого года от "года российского кино", которых пачками наснимали ;((
сюжет оригинальный, на мой взгляд тем, что не как все фильмы "для девочек" - тут я увидел, "потребительское" отношение к любви, использование "химии" в личных целях, для достижения результата и для появления "вдохновения и музы"! в конце разбежались и чуть-чуть был намёк на сожаление, что не вместе...
второй раз смотреть, конечно не буду! лучше "Мушкетёров" с Боярским посмотрю ;))
8 февраля 2017, 13:07 Ответить
Ирина Романова 8 февраля 2017, 14:27
в ответ на сообщение Клео Патра от 17 января 2017, 08:23
Оценка
Если вам не понравилось это не значит что кому то заплатили. Я например до сих пор слушаю саундтреки из фильма. Все говорят нудный фильм, но это не так. Вы посмотрите на все фильмы в жанре боевик, фантастика- трата 2х часов просто ни на что, тупо на экшн без всяких отступлений, а если и сними, то обычно это ужасно скучно
8 февраля 2017, 14:27 Ответить
a1235ab 14 февраля 2017, 15:44
Оценка
Вчера ходили на этот фильм..
Страшнейшая тягомотина(и как я досидел до конца?)местами разбавленная всплесками цвета канареечных оттенков, местами поют весьма посредственно. И все это страшно затянуто..
Очень хотелось вставить в этот фильм Шварцниггрера с пулеметом для оживления сюжета.
Одним словом, такой фильм может взять оскар, по номинации за тупость сценария, и слабый саундтрек. Самая приличная пестня в фильме - перепевка А-Ha
14 февраля 2017, 15:44 Ответить
Natali6502 24 февраля 2017, 21:33
Мило,а-ля ретро мюзикл,поют,танцуют, любят,страдают. Фильм о том,что мечты часто сбываются, но не совсем так как ты хотел бы.
24 февраля 2017, 21:33 Ответить
Паулина 24 апреля 2017, 16:14
«Это волшебные души романтиков…»
«Время меняется, но все повторяется,
Ромео с Джульеттами снова встречаются»
Семь «Золотых Глобусов», претендент на премию «Оскар», восторг киноакадемиков и такой успех у зрителей, несмотря на то, что мюзикл вышел в прокат только 12 января. Безусловно, это феномен года. А если быть точной, то всё это «La La Land».
Дэмьен Шазелл, а именно он создатель этого праздника для души и тела, не только снял фильм, но и написал сценарий. Возможно, поэтому «LA LA LAND» и получился таким искренним и «огненным», потому что режиссёру только исполнится 32, а возможно, потому, что сам он очень неравнодушен к джазу и музыке в целом. Но это и неважно. Важно, кому он посвятил своё детище: бесстрашным мечтателям.
Так что же это за фильм и почему он так действует на зрителя?
Это история двух «горячих» сердец, двух людей, которые рискнули всем ради своей мечты. Она (Эмма Стоун) – молодая актриса и сценарист, в перерывах делающая кофе, он же (Райан Гослинг) талантливый пианист, обожающий джаз и работающий в абсурдных местах, никак не раскрывающих его талант. Что их объединяет? Конечно же, вера в мечту и романтичность.
«Почему для тебя романтизм является ругательством?»
Разумеется, им суждено встретиться, влюбиться, поверить и вдохновлять друг друга на безумства.
Но получится ли у них покорить мир или же героям придётся осознать, что они посредственны или даже не талантливы? Смогут ли они пройти испытания славой или же провалом? И, самое важное, смогут ли они остаться вместе после всего?
Главные роли исполнили Эмма Стоун и Райан Гослинг (это уже их третья совместная работа). Сложно представить, что на их месте должны были быть другие актёры. Эксцентричная пластика Эммы Стоун очень оживляет действие, а музыкальность говорит о том, что она действительно интересная актриса, ну а игра совершенно безукоризненна.
Что касается Райана Гослинга, то его задача была гораздо серьёзнее - помимо вокала и танцев нужно было отлично играть на фортепиано. Надо отдать актёру должное, играл он по – настоящему здорово.
Сначала можно подумать, что эта пара и есть главные герои мюзикла, но это не так – главная героиня и виновница торжества музыка. Джастин Гурвиц создал совершенно удивительную и яркую музыку на века, которая попадает в сердце с первых нот и не выйдет уже никогда. Слушая её, так и хочется вскочить со своего кресла, телепортироваться в экран и начать танцевать и петь вместе с героями мюзикла. Каждая нота и каждое слово является здесь весомым и значимым. Так, например, песня «City of stars, are you shining just for me?» звучит неким лейтмотивом, как в судьбе героев, так и в фильме в целом. А в ключевом для фильма номере — на судьбоносном прослушивании — героиня Эммы Стоун поет о Париже, о мечтателях, которых называют глупцами, но именно они «открывают двери».

Так что же такого необычного можно увидеть в мюзикле с вполне обычной историей?

В эпоху блокбастеров и тупых комедий, пачками штампующихся на рынке, зритель увидел доброе, чуткое, сделанное с любовью, КИНО. Ведь на самом деле, Голливуд – это не спецэффекты, не супергерои и не 3D видимость. Изначально, он окутывал своим волшебством и одурманивал своими безграничными возможностями, шепча каждому: « ты сможешь, если действительно веришь в свою звезду». И именно об этом и хотел напомнить режиссёр картины (наверняка такой же романтичный мечтатель, как главные герои).
Интересно, что «LA LA LAND» снят в стилистике фильмов из золотой коллекции Голливуда. Смотря мюзикл, невольно вспоминаешь «Поющие под дождём», «Шербурские зонтики» и «Звуки музыки». Действительно, если не обращать внимания на современную технику, то, кажется, что ты перенёсся в 50-60-е годы.
Фильм превосходно снят, смонтирован и сыгран. От открывающей фильм танцевально-вокальной сцены, разыгранной прямо в узнаваемой лос-анджелесской пробке, до феерического и при этом интимного финала — ни одной фальшивой ноты и ненавязчивая виртуозность в каждом аспекте. И поют по-настоящему: трогательное несовершенство вокала является ключом в реальный мир, который и отличает фильм от классических мюзиклов.
Обратившись к самому как будто бы далекому от обыденной жизни жанру, Шазелл обходится без цифровых спецэффектов, тем самым незаметно возвращая нас не только к натуральной магии кино, но и к самой реальности.
И, как и всякое великое кино, «Ла-Ла Ленд» способен ослепить, достучавшись при этом и до ума, и до сердца.

«Ла-Ла Ленд» будет понятен и близок даже тем, кто не видел вообще ни одного мюзикла. Эта картина включает в себя не только музыкальный жанр, безусловно, это ещё и драма, но со светлым послевкусием в конце. Конфликт этой романтической драмы заключается в том, что чем лучше складывается карьера у каждого из героев, тем сложнее сохранить отношения, тем больше истончается хрупкая материя любви. Ведь любовь – это, в первую очередь, компромисс. Дэмьен Шазелл умудряется донести до зрителя одним невероятным финальным эпизодом. В этой сцене нет вообще никаких слов: только музыка. Вот она, чистая магия, которая пробивается через ожидания и клише.

Посмотреть этот фильм стоит хотя бы ради того, чтобы ещё раз заглянуть в свою душу.«La La Land» - это своеобразный крик, просьба, а возможно даже мольба в сторону молодых мечтающих идеалистов. Это история, «зажигающая сердца» и вдохновляющая на великие подвиги и свершения. Такое ощущение, что режиссёр фильма вместе со всей своей молодой командой кричат из экрана: « У тебя получится, ведь пока не идут титры – есть шанс!» Поэтому творите, мечтайте и светите этому миру! Ведь кто, если не мы?!
24 апреля 2017, 16:14 Ответить
shmelyova.ariena 12 августа 2020, 11:19
Оценка
Прекрасный фильм! Атмосферный, какая красивая музыка, идеально подобранные герои, как можно не позавидовать этой истории любви. Очень люблю эту картину ,определенно лучшее, что я смотрела)
12 августа 2020, 11:19 Ответить
kerastase 16 мая 2022, 19:02
Оценка
Шаблоны шаблоны и ещё раз шаблоны
16 мая 2022, 19:02 Ответить
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