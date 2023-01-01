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Учитель музыки Учитель музыки
Киноафиша Фильмы Учитель музыки Учитель музыки, 2008: актеры и роли
Учитель музыки 2008 / Украина
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Учитель музыки, 2008: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Галина Кувивчак-Сахно Galyna Kuvivchak-Sakhno
В ролях
Лидия Вележева Лидия Вележева Иван Шведов Иван Шведов Ivan Shvedoff Иванна Сахно Иванна Сахно Петр Бенюк Павел Новиков
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