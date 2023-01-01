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Учитель музыки
Учитель музыки, 2008: актеры и роли
Учитель музыки
2008 / Украина
5.5
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 7.8
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Учитель музыки, 2008: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Галина Кувивчак-Сахно
Galyna Kuvivchak-Sakhno
В ролях
Лидия Вележева
Иван Шведов
Ivan Shvedoff
Иванна Сахно
Петр Бенюк
Павел Новиков
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