Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Неувольняемый"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Глобальная катастрофа
Global Meltdown
Глобальная катастрофа, 2017
2017 / Канада
3.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.2
Написать отзыв
В избранное
Уже в избранном
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Жанр:
боевик
приключения
драма
В избранное
Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме
Вертолетный пилот и ученый-эколог начинают поиск выживших в убежище после катастрофы.
Развернуть
3.1
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 3.2
Продолжительность
1 час 30 минут
Год выпуска
2017
Премьера в мире
6 июля 2017
Возраст
12+
В ролях
Майкл Паре
Все актеры и съемочная группа
2 постера
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Отзывы о фильме
Обсудить в чате
Пока нет отзывов
Написать
10
голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма
Все кадры
Все кадры
В прокате
Премьеры
Онлайн
Открытое море: Монстр глубины
Рецензия
Отзывы
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Отзывы
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Отзывы
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, комедия
Одна
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Рецензия
Отзывы
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Отзывы
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Отзывы
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Отзывы
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Рецензия
Отзывы
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Рецензия
Отзывы
2022, США, мелодрама
Related video
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Как это допустили в СССР? Правда о «Белом солнце пустыни» вышла наружу
Сложный тест на советские мультфильмы: только те, кто рос в СССР, смогут пройти на 10 из 10
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Американские «ночные бабочки» ополчились на русскую актрису: вот в чем дело
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни