Глобальная катастрофа, 2017

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о выходе в прокат О фильме Вертолетный пилот и ученый-эколог начинают поиск выживших в убежище после катастрофы. Развернуть 3.1 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 3.2 Продолжительность 1 час 30 минут Год выпуска 2017 Премьера в мире 6 июля 2017 Возраст 12+ В ролях Майкл Паре Все актеры и съемочная группа 2 постера

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