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The Incident

Инцидент, 2014

2014 / Мексика
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

Семья отправилась на отдых. Все ее члены ожидают скорейшего прибытия к морскому побережью. Хм, странно… Они ведь проезжали этот дорожный указатель. И вот еще раз. Каждый человек реагирует по-разному, когда попадает в пространственную петлю. Но все хорошо. Ведь на разгадку этой тайны осталась вся жизнь…

  • Лестничные пролеты снимали в здании неподалеку от района Чурубуско в Мехико. Съемочной группе разрешили использовать аварийный вход, и было много шуток на тему, что люди, работающие в остальном здании, не подозревают о безумии, творящемся на аварийной лестнице — с актерами, декорациями, рисунками на стенах.
  • Режиссер Исаак Эзбан выбрал каст из актеров, понравившихся ему в других мексиканских лентах (ему нравились Рауль Мендес из «Матандо Кабос» и «КМ 31», Наилеа Норвинд из «Другой семьи», Эрнан Мендоса из «После Люсии», Умберто Бусто из «Аморес Перрос» и Фернандо Альварес Ребейл из «Слез»). Он написал сценарий, представляя их в конкретных ролях, и послал его им по электронной почте. Им понравился оригинальный и новаторский текст, и все согласились участвовать в съемках.
  • В финале фильма «Похожий» (второй полнометражный проект Эзбана) есть пасхалка, объясняющая происшествия из «Инцидента» и объединяющая вселенную и мифологию обеих картин.

Семья отправилась на отдых. Все ее члены ожидают скорейшего прибытия к морскому побережью. Хм, странно… Они ведь проезжали этот дорожный указатель. И вот еще раз. Каждый человек реагирует по-разному, когда попадает в пространственную петлю. Но все хорошо. Ведь на разгадку этой тайны осталась вся жизнь…

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2014
Премьера онлайн 3 октября 2019
Премьера в мире 17 мая 2014
Возраст 18+
Режиссер
Исаак Эсбан
Исаак Эсбан
В ролях
Рауль Мендес
Рауль Мендес
Магда Брюгенгхайм
Эрик Тринидад Камачо
Умберто Бусто
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Инцидент 2 постера
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Инцидент
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Кадры из фильма Все кадры
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