Инцидент, 2014

Семья отправилась на отдых. Все ее члены ожидают скорейшего прибытия к морскому побережью. Хм, странно… Они ведь проезжали этот дорожный указатель. И вот еще раз. Каждый человек реагирует по-разному, когда попадает в пространственную петлю. Но все хорошо. Ведь на разгадку этой тайны осталась вся жизнь…