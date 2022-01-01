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О персоне
Фильмография
Исаак Эсбан
Isaac Ezban
Киноафиша
Персоны
Исаак Эсбан
Исаак Эсбан
Isaac Ezban
Дата рождения
15 апреля 1986
Возраст
36 лет
Знак зодиака
Овен
Карьера
Продюсер, Сценарист, Режиссер
Место рождения
Мехико, Мексика
Популярные фильмы
Инцидент
(2014)
6.2
Ведьма: Реинкарнация
(2022)
6
Фильмография Исаак Эсбан
Жанр
Все
Триллер
Ужасы
Фантастика
Год
Все
2022
2014
Все
2
Фильмы
2
Сценарист
1
Режиссер
2
6
Ведьма: Реинкарнация
Mal de ojo
ужасы
2022, Мексика
6.2
Инцидент
The Incident
триллер, фантастика
2014, Мексика
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