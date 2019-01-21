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Неизвестная Италия. Матера — город из камня Неизвестная Италия. Матера — город из камня
Киноафиша Фильмы Неизвестная Италия. Матера — город из камня
Matera. L'ascolto dei sassi

Неизвестная Италия. Матера — город из камня, 2019

2019 / Италия
7.4 Оцените
14 голосов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Матера – удивительный кусочек Земли, на котором части древнейших поселений спокойно существуют рядом с современными учреждения. В 2019 году город признали культурной европейской столицей, и Франческо Инверницци задался целью создать достоверный фильм о его истории. Проект перенесет зрителя в другие эпохи, рассказывая о зарождении, периодах упадка и вознесении Матеры до популярнейшей туристической локации, вдохновляющей художников и мыслителей.

  • Благодаря особенностям ландшафта – старая Матера буквально выдолблена в скальных породах – место всегда вдохновляло кинопроизводителей. Пазолини здесь снял фильм «Евангелие от Матфея», а Мэл Гибсон работал над знаменитой картиной «Страсти Христовы».
  • День города в Матере празднуется 2 июля.
  • Удивительный город числится в списке объектов Всемирного наследия.
  • Туристы называют старую часть Матеры еще одним чудом света, также распространено обозначение «итальянская Палестина».
  • Кроме других фильмов, здесь снимались отдельные эпизоды знаменитого триллера «Омен» и сцены супергеройской картины Пэтти Дженкинса «Чудо-женщина».

Старинная часть Матеры, высеченная в скале, была объявлена объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Благодаря уникальному ландшафту этот вечный город в сердце Базиликаты всегда привлекал кинематографистов — здесь снимал «Евангелие от Матфея» Пьер Паоло Пазолини и «Страсти Христовы» Мэл Гибсон. Франческо Инверницци рассказывает о городе от его истоков до современного возрождения, которое сделало Матеру точкой притяжения для художников и интеллектуалов со всего света. Вместе с мэром и архиепископом города, гидами и простыми жителями, каменщиками и архитекторами мы пройдем по улицам, на которых остановилось время, услышим удивительные истории, которые рассказывают камни, и увидим уникальную капиллярную канализацию, которая испокон веков пронизывает подземный город.

7.4 Оцените
14 голосов
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2019
Премьера в России 26 марта 2020
Премьера в мире 21 января 2019
Возраст 12+
Режиссер
Франческо Инверницци
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Неизвестная Италия. Матера — город из камня 1 постер
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Неизвестная Италия. Матера — город из камня смотреть онлайн

Неизвестная Италия. Матера — город из камня
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за 1 рубль
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