Неизвестная Италия. Матера — город из камня, 2019

Старинная часть Матеры, высеченная в скале, была объявлена объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО. Благодаря уникальному ландшафту этот вечный город в сердце Базиликаты всегда привлекал кинематографистов — здесь снимал «Евангелие от Матфея» Пьер Паоло Пазолини и «Страсти Христовы» Мэл Гибсон. Франческо Инверницци рассказывает о городе от его истоков до современного возрождения, которое сделало Матеру точкой притяжения для художников и интеллектуалов со всего света. Вместе с мэром и архиепископом города, гидами и простыми жителями, каменщиками и архитекторами мы пройдем по улицам, на которых остановилось время, услышим удивительные истории, которые рассказывают камни, и увидим уникальную капиллярную канализацию, которая испокон веков пронизывает подземный город.