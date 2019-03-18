АртЛекторийВКино: Канова, 2019

Канова — скульптор, который посвятил всю жизнь поиску гармонии и идеального начала в искусстве. Но в то же время он воспевал мир навсегда утраченный: будучи выходцем из Венеции, Антонио Канова в 40 лет пережил падение Венецианской республики и стал последним крупным венецианским мастером. Своим искусством он пытался остановить время, и главной идеей его произведений стала идея красоты, не имеющей начала и конца. Канова сумел объединить восхищение греческой Античностью и современность, остроту переломной эпохи конца XVIII — начала XIX века. Режиссёр Франческо Инверницци и съёмочная группа фильма «Канова» отправляются вслед за мастером из его родного городка Поссаньо в Венецию и затем в Рим, где скульптору предстоит встретиться с самим Наполеоном.