Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Держать удар" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
#АртЛекторийВКино: Канова
Киноафиша Фильмы #АртЛекторийВКино: Канова
Canova

#АртЛекторийВКино: Канова, 2019

2019 / Италия
7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Написать отзыв
Билеты от 500 ₽
Билеты от 500 ₽
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Узнайте о выходе саундтрека
О фильме

Канова — скульптор, который посвятил всю жизнь поиску гармонии и идеального начала в искусстве. Но в то же время он воспевал мир навсегда утраченный: будучи выходцем из Венеции, Антонио Канова в 40 лет пережил падение Венецианской республики и стал последним крупным венецианским мастером. Своим искусством он пытался остановить время, и главной идеей его произведений стала идея красоты, не имеющей начала и конца. Канова сумел объединить восхищение греческой Античностью и современность, остроту переломной эпохи конца XVIII — начала XIX века. Режиссёр Франческо Инверницци и съёмочная группа фильма «Канова» отправляются вслед за мастером из его родного городка Поссаньо в Венецию и затем в Рим, где скульптору предстоит встретиться с самим Наполеоном.

7.2 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2019
Премьера в мире 18 марта 2019
Возраст 12+
Режиссер
Франческо Инверницци
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма #АртЛекторийВКино: Канова 1 постер
Как купить билет Как оплатить билет банковской картой Как пройти на сеанс по электронному билету Что делать если... Остались вопросы?
Кинотеатр оставляет за собой право менять расписание и цены билетов по своему усмотрению
Смотреть в кино Расписание и билеты
Кинозал ГУМа
11:00 от 500 ₽
Полное расписание и билеты
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
11 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените

«#АртЛекторийВКино: Канова» в кинотеатрах

сб 23 вт 26 ср 27 пн 1
Формат сеанса
Группировать сеансы
Как купить билеты на сеанс фильма «#АртЛекторийВКино: Канова»? Для онлайн покупки билета необходимо выбрать время сеанса.
Условные обозначения Помощь с билетами
Время сеанса 20:50 от 400 ₽
Сеанс начался 20:50 от 400 ₽
Можно купить билет 20:50 от 400 ₽
Низкая цена 20:50 от 400 ₽
Кинозал ГУМа Площадь Революции
2D
11:00 от 500 ₽
Полное расписание и билеты
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
«Преображение пошло на пользу»: народ ахнул при виде Пригожина
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Приложение киноафиши