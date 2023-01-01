Смотрите фильмы бесплатно на
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Свидетель"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
В прокате
Подборки
Премьеры
Рейтинг фильмов
Рецензии
Сериалы
Киноафиша
Фильмы
Неизвестная Италия. Матера — город из камня
Неизвестная Италия. Матера — город из камня, 2019: актеры и роли
Matera. L'ascolto dei sassi
Неизвестная Италия. Матера — город из камня
2019 / Италия
7.4
Оцените
14
голосов
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное
Уже в избранном
Онлайн
О фильме
Расписание
Отзывы
Кадры
Персоны
Постеры
Неизвестная Италия. Матера — город из камня, 2019: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Франческо Инверницци
Вито Салинаро
Vito Salinaro
В прокате
Премьеры
Онлайн
Леди Баг и Супер-Кот: пробуждение силы
Отзывы
2023, США / Франция / Япония, семейный, анимация
Баба Яга спасает мир
Отзывы
2023, Россия, семейный, комедия
Жанна Дюбарри
Рецензия
Отзывы
2023, Франция, биография, драма, исторический
Вызов
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма
Трансформеры: Восхождение Звероботов
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик
Криминальный Город: Разборки В Пусане
Отзывы
2023, Южная Корея, боевик, криминал
Флэш
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
Кентавр
Рецензия
Отзывы
2023, Россия, драма, триллер
Два, три, демон, приди!
Рецензия
Отзывы
2023, Австралия, ужасы, триллер
Человек-Паук: Паутина Вселенных
Рецензия
Отзывы
2022, Канада / США, боевик, приключения, анимация
Стражи Галактики. Часть 3
Рецензия
Отзывы
2023, США, фантастика, боевик, приключения
За Палыча!
Отзывы
2023, Россия, комедия, военный
Related video
Россияне в пух и прах разнесли «Возвращение мамонтенка»: до любимого мультика добрались создатели «Елок»
Жуткое зрелище: чудаковатому сыну Яковлевой «исполосовали» голову
Выкачала все лишнее: невестка Валерии потрясла близких преображением
Сердце может остановиться от страха: этот жуткий фильм показывали советским детям
Этот мальчик в 9 лет читал лекции студентам: мать вундеркинда раскрыла секреты воспитания
До «Великолепного века» далеко: зрители плюются из-за «Империи Кесем»
Словно обросший старовер: происходящее с Малаховым пугает людей
Словно дедушка с внучкой: рассекречена новая избранница Урганта
Эта российская актриса сыграла более 100 ролей: зрителей от звезды уже тошнит
Ответьте, как бы вы поступили в этих ситуациях, а тест определит, что вы за человек
Выставили вон и даже объясняться не стали: сын Нагиева опозорил и себя, и отца
Вот какие мужские имена на Руси считались несчастливыми: детей так старались не называть
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить