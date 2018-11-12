АртЛекторийВКино: Бернини, 2018

Ни один другой скульптор не определил облик Рима так, как это сделал Джан Лоренцо Бернини. Ни один другой скульптор не работал при девяти папах. Бернини стал создателем стиля барокко в скульптуре и прославился неуемной творческой энергией и перипетиями бурной личной биографии. А лучшая в мире коллекция его скульптуры находится в собрании галереи Боргезе в Риме. «Аполлон и Дафна», «Похищение Прозерпины», «Давид» и другие шедевры Бернини из собрания Боргезе, настоящий «театр в камне», легли в основу документального фильма «Бернини».