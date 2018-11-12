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#АртЛекторийВКино: Бернини
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Bernini

#АртЛекторийВКино: Бернини, 2018

2018 / Италия
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О фильме

Ни один другой скульптор не определил облик Рима так, как это сделал Джан Лоренцо Бернини. Ни один другой скульптор не работал при девяти папах. Бернини стал создателем стиля барокко в скульптуре и прославился неуемной творческой энергией и перипетиями бурной личной биографии. А лучшая в мире коллекция его скульптуры находится в собрании галереи Боргезе в Риме. «Аполлон и Дафна», «Похищение Прозерпины», «Давид» и другие шедевры Бернини из собрания Боргезе, настоящий «театр в камне», легли в основу документального фильма «Бернини».

6.0 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 27 минут
Год выпуска 2018
Премьера в мире 12 ноября 2018
Возраст 12+
Режиссер
Франческо Инверницци
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма #АртЛекторийВКино: Бернини 1 постер
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Смотреть в кино Расписание и билеты
Кинозал ГУМа
11:00 от 500 ₽
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«#АртЛекторийВКино: Бернини» в кинотеатрах

вс 24 пн 25 вт 2 сб 6
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