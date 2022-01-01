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Препод. История Галатеи Препод. История Галатеи
Киноафиша Фильмы Препод. История Галатеи Отзывы о фильме «Препод. История Галатеи»
Women Препод. История Галатеи 2021 / США / Исландия / Великобритания
4.6 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Отзывы о фильме «Препод. История Галатеи»

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Детектив с говорящей фамилией Хоук, то есть «ястреб» (Адам Дорси), расследует убийство девушки в небольшом американском городке. Довольно быстро он выясняет, что в последние годы в этих местах регулярно исчезали юные красавицы. От каждой из них через пару недель или месяцев после исчезновения родственникам приходила рукописная открытка с просьбой не искать. Хоук приходит к выводу, что в городе орудует преступник, одержимый женской красотой. Он составляет его примерный портрет, в…

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