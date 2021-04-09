«Препод. История Галатеи»: Рецензия Киноафиши

Детектив с говорящей фамилией Хоук, то есть «ястреб» (Адам Дорси), расследует убийство девушки в небольшом американском городке. Довольно быстро он выясняет, что в последние годы в этих местах регулярно исчезали юные красавицы. От каждой из них через пару недель или месяцев после исчезновения родственникам приходила рукописная открытка с просьбой не искать. Хоук приходит к выводу, что в городе орудует преступник, одержимый женской красотой. Он составляет его примерный портрет, в котором фигурирует слово uneducated – «необразованный». И это большая ошибка.

Играть в кошки-мышки со зрителем авторы фильма не будут. Уже через десять минут экранного времени публике представят убийцу. Его зовут Брэдли Гилмор (Майкл Саймон Холл, в отдельные моменты сильно напоминающий Сергея Маковецкого), он профессор социологии в местном колледже. И да, в своем роскошном доме на окраине Гилмор пытает похищенных девушек, ломая их волю. Попытка побега карается смертью. Зато за подчинение правилам положена награда: жертва получает возможность выйти из подвала, надеть нормальную одежду, поесть и выспаться. Одна из девушек (Анна Мари Доббинс) настолько приспособилась к обстоятельствам, что теперь даже не пытается бежать.

Препод. История Галатеи

Российские прокатчики изменили оригинальное название «Женщины» (действительно банальное и невыразительное) на более броское – «Препод: История Галатеи». Оно соответствует сюжету. По вечерам Брэдли читает своим жертвам рассказ о греческом скульпторе Пигмалионе, который вырезал себе из слоновой кости идеальную женщину Галатею и полюбил ее так сильно, что богиня Афродита сжалилась над ним и оживила статую. Герой явно соотносит себя с Пигмалионом: он тоже «обтесывает» девушек, контролируя их поведение, одежду и макияж. В фильме звучит мысль о том, что его методы – это больше, чем просто садизм и сексуальное насилие, за ними кроется какая-то высшая идея. Но какая именно, зрителю узнать не удастся.

Галатеям тоже будет уделено не так много внимания. В центре сюжета окажется противостояние двух мужчин – сурового полицейского с семейными проблемами (мать-одиночка испортила детство, сестра умерла от передозировки) и профессора, который умело скрывает от окружающих свои темные дела. Впрочем, «умело» – понятие относительное. На первом же допросе Гилмор придумывает настолько очевидную ложь о многолетнем браке, что Хоук мгновенно начинает его подозревать.

Препод. История Галатеи

Съемочная группа фильма в основном состоит из исландцев, режиссер Антон Сигурдссон тоже родом оттуда. Раньше он снимал кино в Исландии, «Препод» - его первая англоязычная работа. При этом с тематикой постановщик, кажется, определился давно. Судя по фильмографии, похищения людей и семейные тайны занимают его с начала карьеры. Новый фильм производит довольно странное впечатление: его как будто перевели с исландского на английский с помощью гугл-транслейта. И речь не только о диалогах, но и о визуальной составляющей. Довольно легко представить себе, как те же события в том же размеренном темпе разворачиваются где-нибудь в исландской глуши. Тогда все сразу обретает смысл: и немногословность героев, и серовато-охристая цветовая палитра, и лаконичный саундтрек (кстати, очень достойный, имя композитора – Кристьян Стурла Бьярнасон), и нежелание создателей играть в криминальный детектив (важнее не что, а как; содержание следует за формой, а не наоборот).

На английском же это выглядит как фильм категории B. Хотя аналоги все равно подобрать сложно: ни американцы, ни англичане так не снимают. Пожалуй, на «Препода» стоит идти тем, кто любит и ценит северный минимализм в любом исполнении и кто способен распознать его черты даже в американских интерьерах. Ну и, конечно, не стоит ждать классического хэппи-энда. Галатея поднимет против своего Пигмалиона бунт, но за свободу ей придется дорого заплатить.