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Единственное, о чем с некоторых пор может думать юная Кэти Митчелл, – это поступление в Калифорнийскую школу кино, учеба в которой приблизит девочку к исполнению своей мечты стать режиссером. Однако ее отец, с которым у Кэти множество разногласий, без ведома дочери возвращает ее авиабилет и предлагает отвезти девочку в колледж через всю страну на автомобиле. Их семейное путешествие превращается в череду неудач, а тем временем в Кремниевой долине против разработчика искусственного…