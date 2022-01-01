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Митчеллы против Машин Митчеллы против Машин
Киноафиша Фильмы Митчеллы против Машин Отзывы о мультфильме «Митчеллы против Машин»
The Mitchells vs. the Machines Митчеллы против Машин 2021 / США
8.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
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Отзывы о мультфильме «Митчеллы против Машин»

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Наша рецензия

Единственное, о чем с некоторых пор может думать юная Кэти Митчелл, – это поступление в Калифорнийскую школу кино, учеба в которой приблизит девочку к исполнению своей мечты стать режиссером. Однако ее отец, с которым у Кэти множество разногласий, без ведома дочери возвращает ее авиабилет и предлагает отвезти девочку в колледж через всю страну на автомобиле. Их семейное путешествие превращается в череду неудач, а тем временем в Кремниевой долине против разработчика искусственного…

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