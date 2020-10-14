«Морг»: Рецензия Киноафиши

Неудачник Диего спешит на машине к своей девушке и случайно роняет телефон где-то в салоне. Любой человек посоветовал бы ему остановиться или достать мобильник уже по приезде, но молодой парень не видит причин терять драгоценное время на темной и пустой дороге. Эта безответственность заканчивается трагедией. Он сбивает перебегавшего дорогу пешехода. В панике Диего уезжает с места преступления, надеясь, что остался незамеченным. Через пару дней это происшествие должно показаться лишь дурным сном. Все меняет неожиданный звонок с работы, вынуждая его подняться с кровати и подменить заболевшего охранника. Подработка оказывается специфичной. Парню предстоит провести ночь в пустом морге, поглядывая на тусклые экраны мониторов. Дежурство оборачивается литрами сошедшего пота. На посту молодой человек постепенно понимает: в этом пугающем месте есть кто-то еще.

Морг

Эта ночь станет бесконечной, ведь чтобы дождаться окончания смены, остаться в живых и не сойти с ума, придется приложить много усилий. Все окружение постепенно сужается, на фоне пробегают тени, на камерах заметны подозрительные силуэты, а на мужицких селфи с пистолетом можно разглядеть странные очертания. Большую часть времени мы не понимаем, что же здесь происходит. То ли у героя разыгралось воображение после случайного убийства, то ли его действительно пытаются достать поклонники с того света. Создатели поначалу оставляют лазейки и заигрывают с реальностью, но ставят в конце слишком жирную точку. Нет, нам не показалось. У такого простака, как Диего, не хватит фантазии и чувства вины, чтобы придумать подобное.

Морг

Главной удачей становится локация. Латиноамериканский морг действительно наводит ужас намного больше своих голливудских аналогов. Столы для тел здесь массивны и полностью отделаны кафелем, пугая одним своим видом даже при ярком свете. Последнего здесь окажется немного. Фильм сделан очень камерно, можно сказать, скромно, выводя на первый план приемы и фантазию. Создатели почти отказались от графики, сделав ставку на грим, полный отвращения, и изобретательный монтаж. Эдакий разворот в начало, когда самые эффектные хорроры рождались из подручных материалов. Такой подход, помноженный на полумрак, который ближе к концу рассеивает лишь свечение фонарика, создает очень густую атмосферу безысходности. Помогают и постоянные крупные планы героя, постепенно теряющего уверенность, что отражается на его лице, перекошенном от страха.

Правда, пугают здесь знакомыми, но все еще работающими приемами, повышая градус безумия и проникновения чертовщины на экраны. Сначала это простенькие передвижения чашки с матэ, а затем уже полноценные появления призраков в чем мать родила. Здесь создатели заимствуют приемы из ранних 3D фильмов и первых роликов на YouTube, когда на нас постоянно что-то летит и резко выпрыгивает прямо в лицо. Некоторые моменты действительно ужасают своей непредсказуемостью и мерзостью, а один из лучших можно увидеть в трейлере.

Морг

Неряшливость и простота «Моргу» к лицу. Такие небольшие, но эффектные хорроры нечасто заглядывают в кинотеатры, которые добавляют атмосферы этому камерному ужастику. Сюжет здесь полностью вторичен, как и вплетенный социальный посыл. На эту картину стоит идти именно за пугающими эмоциями. «Морг» понравится поклонникам жанра, уставшим от очередных банальных призраков и примитивных «фамильных» загадок старого поместья. Здесь не думают, как остановить зло или замолить свои грехи, а мечтают еще раз увидеть рассвет.

Константин Киценюк