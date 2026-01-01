Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ведьмина служба доставки»
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
RUS
Русский
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Канье Уэст: Season 3 «Waves»
Канье Уэст: Season 3 «Waves»
, 2016
Kanye West: Season 3 «Waves»
США / мюзикл / 18+
О фильме
Расписание
Персоны
Постеры
Похожие
О фильме
Прямая трансляция из Мэдисон Сквер Гарден. Мировая премьера альбома WAVES. Перформанс Ванессы Бикрофт.
Развернуть
В ролях
Канье Уэст
Режиссер
Ванесса Бикрофт
Все актеры и съемочная группа
Детали фильма
Страна
США
Продолжительность
2 часа 0 минут
Год выпуска
2016
Рейтинг фильма
0.0
Оцените
0
голосов
Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино
Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Сообщить о выходе в прокат
Фильмы похожие на Канье Уэст: Season 3 «Waves»
Blur: New World Towers
мюзикл, документальный
2015, Великобритания
7.0
На стиле
документальный, мюзикл
2015, США / Франция
6.0
Jesus is King: A Kanye West IMAX Experience
короткометражный, мюзикл
2019, США
6.0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Майкл
Рецензия
Отзывы
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Отзывы
2026, Россия, комедия, приключения
Кодекс Данте
Отзывы
2025, Италия, драма
Миньоны и Монстры
Отзывы
2026, США, приключения, анимация, боевик
Закулисье реальности
Отзывы
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Рецензия
Отзывы
2025, США, ужасы
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Отзывы
2026, Россия, анимация
Дед Фомич
Отзывы
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Отзывы
2006, США, боевик, криминал, триллер
Папа, купи пёсика
Отзывы
2026, Россия, анимация, семейный
Трасса «Море — море»
Рецензия
Отзывы
2026, Россия, комедия
Белые носки у меня всегда как новые — добавляю в воду это копеечное средство: не остается ни запаха, ни пятен
Почему нельзя постоянно носить смартфон в чехле: запомните это раз и навсегда
С 1 декабря в России запретят маникюр? В Госдуме объяснили, кого коснутся новые правила - важно знать каждому
В этом тесте не помогут ни интуиция, ни удача: только настоящая любовь к советскому кино спасет от провала
Ефремов опять сыграет в «Войне и мире»: спустя 60 лет роль Долохова досталась внуку Олега Николаевича (сравниваем на фото)
Рейтинг 8,9 на IMDb и рекордные 25 номинаций на «Эмми»: этот сериал уже прозвали главным хитом 2026 года (утер нос даже «Рыцарю Семи королевств»)
Российская мелодрама внезапно стала популярнее «Дома дракона» и «Извне»: «На фоне других — вполне приемлемо»
Ремейк «Наруто» с живыми актерами запущен в производство: «Зендея сыграет Сакуру?»
В этом детективе с 8.3 на IMDb – «ни одной лишней сцены»: его зовут «чистым совершенством» и ставят 97% свежести
ВВС вместе с Amazon выдали шедевр круче хитов НВО на 8.4/10: такого мини-сериала со звездой «Игры престолов» «еще не было на ТВ»
20,7 млн просмотров за 5 дней: «Энола Холмс 3» с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом возглавила Netflix, но неожиданно уступила второй части
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667