Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Ведьмина служба доставки» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Канье Уэст: Season 3 «Waves»
Киноафиша Фильмы Канье Уэст: Season 3 «Waves»

Канье Уэст: Season 3 «Waves»

, 2016
Kanye West: Season 3 «Waves»
США / мюзикл / 18+
Постер фильма Канье Уэст: Season 3 «Waves»

О фильме

Прямая трансляция из Мэдисон Сквер Гарден. Мировая премьера альбома WAVES. Перформанс Ванессы Бикрофт.

В ролях

Канье Уэст
Режиссер Ванесса Бикрофт
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2016

Рейтинг фильма

0.0
Оцените 0 голосов

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Кодекс Данте
Кодекс Данте
2025, Италия, драма
Миньоны и Монстры
Миньоны и Монстры
2026, США, приключения, анимация, боевик
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Трасса «Море — море»
Трасса «Море — море»
2026, Россия, комедия
Белые носки у меня всегда как новые — добавляю в воду это копеечное средство: не остается ни запаха, ни пятен
Почему нельзя постоянно носить смартфон в чехле: запомните это раз и навсегда
С 1 декабря в России запретят маникюр? В Госдуме объяснили, кого коснутся новые правила - важно знать каждому
В этом тесте не помогут ни интуиция, ни удача: только настоящая любовь к советскому кино спасет от провала
Ефремов опять сыграет в «Войне и мире»: спустя 60 лет роль Долохова досталась внуку Олега Николаевича (сравниваем на фото)
Рейтинг 8,9 на IMDb и рекордные 25 номинаций на «Эмми»: этот сериал уже прозвали главным хитом 2026 года (утер нос даже «Рыцарю Семи королевств»)
Российская мелодрама внезапно стала популярнее «Дома дракона» и «Извне»: «На фоне других — вполне приемлемо»
Ремейк «Наруто» с живыми актерами запущен в производство: «Зендея сыграет Сакуру?»
В этом детективе с 8.3 на IMDb – «ни одной лишней сцены»: его зовут «чистым совершенством» и ставят 97% свежести
ВВС вместе с Amazon выдали шедевр круче хитов НВО на 8.4/10: такого мини-сериала со звездой «Игры престолов» «еще не было на ТВ»
20,7 млн просмотров за 5 дней: «Энола Холмс 3» с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом возглавила Netflix, но неожиданно уступила второй части
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше