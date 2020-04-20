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Захар Прилепин

Zakhar Prilepin
Захар Прилепин
Захар Прилепин Zakhar Prilepin
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Дата рождения
7 июля 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Захар Прилепин

Фильмография Захар Прилепин
Бодибилдер
Бодибилдер
спорт, драма 2022, Россия
3.0
Глазами детей
Глазами детей
драма 2019, Россия / Эстония / Таджикистан
0.0
Гайлер
Гайлер
2018, Россия
5.0
Захар
документальный, биография 2011, Россия
7.0
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Захар Прилепин обвинил создателей сериала «Зулейха открывает глаза» в русофобии По его мнению, талантливую книгу Яхиной перевернули с ног на голову.
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20 апреля 2020 17:55
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«Борьба против натуралов»: Прилепин предложил дать Джонни Деппу российское гражданство Писатель заявил, что в России голливудской звезде найдут подружку, которая даст ему отпор.
1 комментарий
25 декабря 2020 16:27
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