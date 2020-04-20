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Захар Прилепин
Захар Прилепин
Zakhar Prilepin
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Захар Прилепин
Zakhar Prilepin
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Дата рождения
7 июля 1975
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актер, Сценарист
Биография Захар Прилепин
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Фильмография Захар Прилепин
Бодибилдер
спорт, драма
2022, Россия
3.0
Глазами детей
драма
2019, Россия / Эстония / Таджикистан
0.0
Гайлер
2018, Россия
5.0
Захар
документальный, биография
2011, Россия
7.0
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Захар Прилепин обвинил создателей сериала «Зулейха открывает глаза» в русофобии
По его мнению, талантливую книгу Яхиной перевернули с ног на голову.
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20 апреля 2020 17:55
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«Борьба против натуралов»: Прилепин предложил дать Джонни Деппу российское гражданство
Писатель заявил, что в России голливудской звезде найдут подружку, которая даст ему отпор.
1 комментарий
25 декабря 2020 16:27
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