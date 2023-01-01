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Приключения оленёнка
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Aïlo: Une odyssée en Laponie
Приключения оленёнка
2018 / Финляндия / Франция
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7.7
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14
голосов
Рейтинг IMDb: 6.8
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