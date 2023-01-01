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Шан-Чи и легенда десяти колец
Шан-Чи и легенда десяти колец, 2021: актеры и роли
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings
Шан-Чи и легенда десяти колец
2021 / США
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8.0
Оцените
178
голосов
Рейтинг IMDb: 7.4
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Шан-Чи и легенда десяти колец, 2021: актеры и роли
Вся информация о фильме
Режиссер
Дестин Креттон
Destin Daniel Cretton
В ролях
Аквафина
Awkwafina
Симу Лю
Simu Liu
Тони Люн Чу Вай
Tony Leung Chiu-wai
Тим Рот
Tim Roth
Бенедикт Вонг
Benedict Wong
Чэнь Фала
Chen Fala
Ронни Чиэн
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