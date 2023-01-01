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Шан-Чи и легенда десяти колец Шан-Чи и легенда десяти колец
Киноафиша Фильмы Шан-Чи и легенда десяти колец Шан-Чи и легенда десяти колец, 2021: актеры и роли
Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings Шан-Чи и легенда десяти колец 2021 / США
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178 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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Шан-Чи и легенда десяти колец, 2021: актеры и роли

Вся информация о фильме
Режиссер
Дестин Креттон Дестин Креттон Destin Daniel Cretton
В ролях
Аквафина Аквафина Awkwafina Симу Лю Симу Лю Simu Liu Тони Люн Чу Вай Тони Люн Чу Вай Tony Leung Chiu-wai Тим Рот Тим Рот Tim Roth Бенедикт Вонг Бенедикт Вонг Benedict Wong Чэнь Фала Чэнь Фала Chen Fala Ронни Чиэн Ронни Чиэн Ronny Chieng
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