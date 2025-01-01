Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
В прокате
Спектакли
Концерты
Кинотеатры
Премьеры
Подборки
Рецензии
Трейлеры
Площадки
Выставки
Киноафиша
Фильмы
Шан-Чи и легенда десяти колец
Трейлеры фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец»
Трейлеры фильма «Шан-Чи и легенда десяти колец»
О фильме
Расписание
Отзывы
Новости
Статьи
Кадры
Персоны
Саундтреки
Постеры
Награды
Трейлеры
Похожие
Цитаты
Вся информация о фильме
Шан-Чи и легенда десяти колец
Дублированный трейлер
1
0
Шан-Чи и легенда десяти колец
Тизер-трейлер
0
0
В прокате
Премьеры
Онлайн
Как приручить дракона
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, семейный
Одно целое
Рецензия
Отзывы
2025, США / Австралия, ужасы, фантастика
Лило и Стич
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, комедия
Мой папа - медведь
Отзывы
2025, Россия, семейный
Фантастическая четверка: Первые шаги
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Материалистка
Рецензия
Отзывы
2025, США, мелодрама
Рыжая Соня
Отзывы
2025, США, фэнтези, боевик
На деревню дедушке
Отзывы
2025, Россия, комедия, семейный
Плагиатор
Рецензия
Отзывы
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Не одна дома 2
Отзывы
2025, Россия, семейный, комедия
Супермен
Рецензия
Отзывы
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Формула 1
Рецензия
Отзывы
2025, США, спорт
Ждали «пушку-бомбу» в духе Линча: этот сериал Netflix вышел в июле 2025 года, но уже успел разочаровать зрителей
Цензоры заставили Гайдая переименовать Саахова: первая фамилия могла вызывать политический конфликт
Устали от турецких драм и бесконечных смертей? Вот 6 легких, но увлекательных сериалов для летних вечеров
Уставший Норман Ридус объединяет мир: одна из самых странных игр XXI века получит сразу две экранизации — и аниме уже в работе
Один из лучших сериалов по Стивену Кингу можно посмотреть за 3 часа — он стал первой адаптацией главного хита писателя
«Сняли они — неловко мне»: финал распиаренной «Этерны» расстроил даже фанатов сериала — за сравнения с «Игрой престолов» теперь стыдно
Гильермо дель Торо рассказал о том, как искал замену Эндрю Гарфилду в «Франкенштейне» — режиссеру пришлось немало понервничать
«Чистейший мусор. Смотрел 4 раза»: Стивен Кинг обожает «кринжовый» ужастик c оценкой 3/10 — но признает, что это дрянь та еще
Самый мрачный «Человек-паук» в истории: «Совершенно новый день» станет новым супер-кроссовером Marvel — без мультивселенных, зато с Карателем
«Зеленая миля» по-турецки: эту драму невозможно досмотреть, не разрыдавшись — Баязид из «Великолепного века» гениально сыграл аутиста
«Не фильм, а мусор»: BadComedian камня на камне не оставил от великолепных «28 лет спустя» — и назвал идеальный зомби-ужастик на замену
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667