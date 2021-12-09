Наша рецензия

Юная Эмили живет с матерью-одиночкой. Они кое-как сводят концы с концами, хотя девочку удалось устроить по квоте в элитную школу. Вот только заносчивые одноклассницы травят Эмили, а мама слишком занята на работе, чтобы помочь. И однажды, когда героиню оставляют на попечение дяди-неудачника, она берет себе питомца — маленького щенка красного цвета, которому дает имя Клиффорд. А на следующий день зверек превращается в огромную трехметровую, но все такую же добрую собаку. И теперь Эмили…