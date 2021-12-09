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Большой красный пес Клиффорд Большой красный пес Клиффорд
Киноафиша Фильмы Большой красный пес Клиффорд Отзывы о мультфильме «Большой красный пес Клиффорд»
Clifford the Big Red Dog Большой красный пес Клиффорд 2021 / США
8.0 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Отзывы о мультфильме «Большой красный пес Клиффорд»

Вся информация о мультфильме
Наша рецензия

Юная Эмили живет с матерью-одиночкой. Они кое-как сводят концы с концами, хотя девочку удалось устроить по квоте в элитную школу. Вот только заносчивые одноклассницы травят Эмили, а мама слишком занята на работе, чтобы помочь. И однажды, когда героиню оставляют на попечение дяди-неудачника, она берет себе питомца — маленького щенка красного цвета, которому дает имя Клиффорд. А на следующий день зверек превращается в огромную трехметровую, но все такую же добрую собаку. И теперь Эмили…

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eaduka 9 декабря 2021, 11:17
Оценка
Очень крутой!
9 декабря 2021, 11:17 Ответить
Марина Антонова 13 декабря 2021, 13:56
Оценка
Очень милый и добрый фильм с хорошим концом.Поднимет настроение и взрослым и детям.
13 декабря 2021, 13:56 Ответить
Карина Ефремова 17 декабря 2021, 17:37
Оценка
Очень крутой мультик
17 декабря 2021, 17:37 Ответить
User 18 декабря 2021, 14:51
Оценка
Замечательный семейный фильм
18 декабря 2021, 14:51 Ответить
sofia657 19 декабря 2021, 19:59
Оценка
Фильм классный! Мне, мой подруге и брату очень понравилось, есть как смешные моменты так и немного грустные, конец очень хороший. Мой день рождение удался, спасибо)
19 декабря 2021, 19:59 Ответить
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